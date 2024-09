Furusato zorgt voor daverende verrassing in Moto3-kwalificatie, Veijer zesde

De Moto3 komt langzaam maar zeker dichter bij de beslissende fase van het kampioenschap. Dit weekend is de klasse opnieuw neergestreken in Misano voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De meeste toppers in de lichtste Grand Prix-klasse wisten in de vrije trainingen al een startbewijs voor Q2 veilig te stellen en dat gold ook voor Collin Veijer. De opvallendste naam die daar niet in slaagde, was José Antonio Rueda. Samen met onder meer Taiyo Furusato en Riccardo Rossi moest de Spanjaard van KTM Ajo strijden om de vierde overgebleven plekjes voor de strijd om pole-position.

In het eerste segment van de kwalificatie kende Rueda eigenlijk geen enkel probleem. Hij meldde zich vroeg in de sessie al aan het front en verbeterde zijn tijd meermaals, om Q1 uiteindelijk met 1.40.863 en de snelste tijd af te sluiten. De concurrentie kwam bij lange na niet in de buurt van die tijd. David Almansa kwam nog het dichtste bij, maar op de tweede plaats gaf de Spanjaard van Snipers Team al bijna een halve seconde toe. Furusato en Scott Ogden wisten eveneens een startbewijs voor Q2 veilig te stellen, wat ten koste ging van Jacob Roulstone. Ook Rossi viel buiten de boot, mede doordat hij in zijn laatste ronde van de baan ging in de laatste bocht.

Furusato verrast favorieten

Het achttiental rijders in Q2 was daarmee compleet en om 13.15 uur begonnen zij aan de strijd om pole-position. Kampioenschapsleider David Alonso kwam uitstekend uit de startblokken door meteen 1.40.453 te noteren, de snelste ronde van het weekend tot dusver. Kort daarna wist Iván Ortolá die tijd echter tot op acht duizendsten te benaderen, terwijl Furusato ook binnen een halve tiende stond. Veijer opende zijn kwalificatie door de twaalfde tijd te noteren, al verbeterde hij zich aan het einde van de eerste run nog naar de tiende positie.

De beslissing in de strijd om pole zou pas in de tweede run volgen, tot een crash van Scott Ogden in de laatste minuut ervoor zorgde dat diverse rijders hun rondetijd afgenomen zagen worden. Dat gold echter niet voor Furusato, die met zijn laatste poging tot 1.40.394 en pole-position kwam. Alonso viel in de slotfase eveneens en moest het daarom doen met de tweede plek, vlak voor Ángel Piqueras en Ortolá. Stefano Nepa gaf op de vijfde plek een ruime tiende toe en was op zijn beurt weer een tiende sneller dan Veijer, die zich met zijn laatste poging naar de tweede startrij reed. Adrian Fernández moest genoegen nemen met P7, voor David Muñoz en Rueda. Joel Kelso completeerde de top-tien.

De Moto3-race van de GP van Emilia-Romagna begint zondag al om 10.00 uur.

