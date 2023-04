Suzuki heer en meester in natte Grand Prix van Argentinië

Tatsuki Suzuki nam de leiding over toen Deniz Öncü zijn voorsprong vroeg in de race vergooide en na drie ronden tegen de vlakte ging. De Turk had op dat moment al een aardige voorsprong. In de Argentijnse regen had Suzuki als enige een weerwoord op de KTM-man en na diens val was Suzuki dé man van de wedstrijd. Hij had op een gegeven moment zeven seconden voorsprong, maar nam in de laatste ronden niet meer al het risico. Met een marge van ruim vier seconden bereikte hij de finish.

Diogo Moreira eindigde op de tweede plek en deed als titelkandidaat weer een goede zaak. De Braziliaan hield op zijn beurt Andrea Migno achter zich. Migno heeft dit jaar helemaal geen vaste plek op de grid, maar mocht als invaller toch aan de bak op Termas. Hij maakte een behoorlijk statement met de derde plek. De vierde plek was aanvankelijk voor Scott Ogden, maar hij kegelde David Almansa hard onderuit in de slotfase van de wedstrijd. De Britse rijder kreeg een dubbele long lap-penalty, maar kon die niet meer inlossen. Hij eindigde daardoor op de vijfde plek terwijl Daniel Holgado vierde werd.

Stefano Nepa werd zesde voor Kaito Toba en Xavier Artigas. Ryusei Yamanaka werd negende terwijl David Salvador de tiende plek veiligstelde.

Collin Veijer kwam in Termas eigenlijk niet in het stuk voor. Na zijn zeventiende plek in de kwalificatie eindigde hij in de race op de 22ste plek.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Argentinië