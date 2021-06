Startnummer Dupasquier wordt nooit meer gebruikt in Moto3

De 19-jarige Zwitser kwam vorige maand bij een tragisch ongeval op het circuit van Mugello om het leven. De MotoGP hield na het overlijden van Dupasquier een minuut stilte, zijn team PruestelGP maakte enkele dagen later in een emotionele verklaring bekend dat het ter nagedachtenis aan de jongeling door zou gaan met de race-activiteiten.

Tijdens de Duitse Grand Prix, de thuisrace van het team, werd een ceremonie gehouden voor Dupasquier. Daar werd duidelijk dat het startnummer #50 nooit meer gebruikt zal worden in de lichtste klasse op Grand Prix-niveau. Verschillende MotoGP-coureurs waren aanwezig bij de ceremonie.

Het is voor de zesde keer dat een startnummer uit de roulatie gehaald wordt in MotoGP. Het gebeurde in 1995 voor het eerst om 500cc-wereldkampioen Kevin Schwantz te eren. Zijn startnummer #34 kan niet meer gebruikt worden op het hoogste niveau. Ook het startnummer van Loris Capirossi (#65) wordt niet meer gebruikt nadat hij in 2011 zijn pensioen aankondigde. Ook #74 van Daijiro Kato is niet meer in gebruik nadat de Japanner in 2003 bij een tragisch ongeval op Suzuki om het leven kwam. In Moto2 wordt het startnummer van Shoya Tomizawa (#48) niet meer gebruikt na zijn overlijden in 2010. Ook Marco Simoncelli’s startnummer #58 mag niet meer gebruikt worden. De Italiaan overleed in 2011 bij een ongeval in Maleisië.