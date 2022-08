Sensationele Sasaki ondanks dubbele straf naar zege in Oostenrijk

Geen van de twee leiders in het wereldkampioenschap hield punten over aan de tumultueuze Britse Grand Prix. Sergio Garcia (182 punten) en Izan Guevara (179 punten) zagen echter wel dat Dennis Foggia (140 punten) met zijn maximale score van Silverstone weer iets dichterbij kwam. De Oostenrijkse Grand Prix was voor beide coureurs een belangrijke afspraak om weer iets te doen. Guevara begon vanaf de derde startrij, Garcia stond een rij verder naar achteren. Van pole-position was Daniel Holgado de man met de beste startpositie, maar hij verloor die plek direct bij de start. Het waren de ervaren mannen naast hem die profiteerden: Deniz Öncü en Ayumu Sasaki. Die laatste had na de Britse GP nog een dubbele long lap-penalty gekregen voor het veroorzaken van een valpartij.

Sasaski viel daardoor uit de kopgroep, maar had de snelheid om in de tweede helft van de race weer aan te sluiten. Bij het ingaan van de twaalfde ronde lag de pupil van Max Biaggi alweer op de vijfde plek achter het leidende viertal met Guevara, Holgado, Öncü en Tatsuki Suzuki. Het duurde vervolgens niet lang voordat Sasaki weer aan de leiding kwam. Tien ronden na zijn eerste long lap had hij de eerste plaats weer te pakken en kon de Husqvarna-coureur zijn racetempo gebruiken om weg te rijden van de achtervolgers. De andere rijders moesten meteen aan de bak om Sasaki binnen bereik te houden. Dat lukte lange tijd, maar toen de gevechten in de achtergrond begonnen, hadden Sasaki en Suzuki de kans om een gaatje te trekken naar de rest. Jaume Masia was intussen onderuitgegaan en lag ver buiten de punten. De Spanjaard, vierde in het klassement, zou zodoende opnieuw averij oplopen in het kampioenschap.

Achter de beide Japanners slaagden Öncü en Muñoz erin om de aansluiting te vinden, maar ze hadden geen snelheid over om ook nog een aanval te plaatsen. Dat gold ook voor Suzuki, die voelde hoe sterk Sasaki was toen hij terugkwam aan de leiding van de wedstrijd. Bij het ingaan van de laatste ronde zat de Leopard-rijder echter in een goede positie om zijn landgenoot aan te vallen. De acceleratie van de Husqvarna was echter overtuigend en zodoende werd Suzuki simpelweg uit de wielen gereden in de tweede sector. Suzuki kwam door de slipstream in de laatste meters nog dichtbij, maar Sasaki had genoeg voor de overwinning. Het was na de zege op het TT Circuit in Assen zijn tweede overwinning in de Moto3-klasse.

Suzuki moest genoegen nemen met de tweede plek terwijl David Muñoz zijn tweede podium pakte door Öncü in de laatste ronde te verslaan. Sergio Garcia vergrootte zijn voorsprong in het klassement een klein beetje met de vijfde plek voor Diogo Moreira en Izan Guevara. Polesitter Holgado werd achtste voor routinier McPhee. Kaito Toba maakte de top-tien compleet.

Het wereldkampioenschap Moto3 krijgt over twee weken een vervolg op het circuit van Misano.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Oostenrijk

Uitslag volgt.