Rossi: Wedstrijdleiding moet harder optreden in Moto3

De races in de Moto3-klasse zijn de afgelopen jaren behoorlijk spectaculair geweest, maar rijders halen steeds gekkere toeren uit om hun tegenstanders te verslaan. Ook in de kwalificaties is het rijgedrag van een categorie zeer twijfelachtig. De stewards van de FIM hebben hun handen vol aan het beoordelen en eventueel bestraffen van dit soort acties. Maar toch wordt er ook veel over het hoofd gezien. Het overlijden van Jason Dupasquier was het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar afgelopen weekend hield Jeremy Alcoba bewust in bij het ingaan van de laatste ronde om maar te voorkomen dat hij zou leiden op het lange rechte stuk. Dat zorgde ervoor dat het hele veld zeer compact aan de laatste ronde begon. Het leverde een halve ronde verderop een crash op waarbij Ayumu Sasaki gewond raakte aan zijn hoofd.

Ook negenvoudig wereldkampioen Rossi ziet dat er iets moet gebeuren om de standaarden in de Moto3-klasse omhoog te brengen. “Er bestaat geen eenvoudige oplossing voor dit probleem, maar de organisatie zou het in ieder geval serieus moeten nemen en meer met de rijders moeten praten”, aldus Rossi. “Ze moeten ze allemaal apart nemen om te laten zien welke gevaarlijke dingen ze uithalen, laat ze de beelden maar zien en dreig maar met diskwalificatie of schorsingen als er weer eens zoiets gebeurt. Dat zou voor mij de juiste manier zijn. Het lijkt erop dat de Moto3 een soort circus is geworden waarin het alleen maar draait om spektakel. Ook op social media probeert men de races verder op te hypen. Ze proberen het nog erger te maken, dat is volgens mij niet correct. Dit is heel belangrijk, mensen moeten de races bekijken en met de rijders gaan praten. Maar niet iedereen zit op veel werk te wachten.”

Volgens Rossi wordt de aandacht tussen de verschillende klassen niet goed verdeeld en komt het comité simpelweg tijd tekort om de Moto3-race goed te beoordelen. “Het lijkt erop dat ze zich vooral focussen op de MotoGP”, zei Rossi over de prioriteiten van de wedstrijdleiding. “Ze zouden meer aandacht moeten besteden aan Moto3, maar dat is misschien niet belangrijk genoeg. Er bestaat veel onduidelijkheid over de regels, bepaalde dingen worden gedaan omdat de fabrikanten ernaar vragen. Vorig jaar duurde het na Oostenrijk een week voordat ze met [Johann] Zarco spraken [na het mega-incident met Franco Morbidelli]. We zouden onze veiligheid serieuzer moeten nemen.”

Motorsport.com heeft vernomen dat de wedstrijdleiding zondag na de Moto3-race een verplichte bijeenkomst georganiseerd heeft voor coureurs en teams uit de klasse voor lichtgewichten. Daar zijn de gebeurtenissen van de afgelopen weken uitgebreid besproken.