Moto3 Sepang: Derde zege op rij voor Dalla Porta

Dalla Porta kwam pas in het tweede deel van de race aan de leiding toen Tatsuki Suzuki en Gabriel Rodrigo in de zevende ronde ten val kwamen. De beide rijders waren dominant aan het begin van de race, beide coureurs gingen enige tijd aan de leiding tot een crash in de zesde ronde ervoor zorgde dat zij niet verder konden. Rodrigo lag op dat moment aan de leiding en ging iets te fanatiek op het gas uit bocht 4. De Argentijn verloor daarbij grip aan de achterkant en werd van zijn machine gelanceerd. Suzuki kon hem niet meer ontwijken en kwam ook ten val. Alonso Lopez werd ongewild slachtoffer van het incident, hij kon zowel Suzuki als Rodrigo ternauwernood ontwijken maar vloog wel op volle snelheid over de Gresini Honda van Rodrigo.

Dalla Porta kwam daarna aan de leiding en benutte het vermogensvoordeel van de Honda maximaal. Op de lange rechte stukken kwamen de andere coureurs nauwelijks in de buurt als Dalla Porta aan de leiding reed vanuit bocht 14. Dat was ook het geval in de slotfase, de wereldkampioen stond onder druk van Celestino Vietti in de laatste ronde. Tot twee keer toe wist de VR46-rijder de leiding over te nemen van Dalla Porta, maar hij kon keer op keer counteren. Toen Dalla Porta in de langzame negende bocht weer aan de leiding kwam en Albert Arenas en Vietti met elkaar in aanraking kwamen, lag de weg vrij voor Dalla Porta om naar zijn derde zege op rij te rijden.

De tweede plaats leek op dat moment naar Arenas te gaan, maar die crashte in de laatste bocht toen hij iets te veel snelheid meenam. De 16-jarige Sergio Garcia profiteerde en mocht voor de eerste keer naar het podium. De meest opvallende prestatie kwam op naam van Jaume Masia, die in de verkenningsronde voorafgaand aan de race stilviel met een accuprobleem. De Spanjaard kon uiteindelijk vanuit de pitlane starten aan de opwarmronde en moest vanaf de laatste startplaats beginnen aan de race. Na een indrukwekkende inhaalrace eindigde hij op de derde plaats.

Ai Ogura eindigde op de vierde plaats voor Vietti en polesitter Marcos Ramirez. De teamgenoot van Dalla Porta moest in de zevende ronde uitwijken voor de gecrashte Suzuki en Rodrigo, hij verloor daardoor het contact met de leiders. Ondanks dat werd Ramirez nog zesde voor John McPhee en Aron Canet, die voor het eerst in drie races weer aan de finish kwam. Tony Arbolino eindigde als negende voor Niccolò Antonelli. Romano Fenati eindigde als elfde voor de gecrashte Arenas, Filip Salac werd dertiende. Raul Fernandez en Ricardo Rossi pakten de laatste punten.

Verder naar achteren waren Stefano Nepa en Tom Booth-Amos betrokken bij een crash in de zevende ronde, zij vielen in bocht 15. Niet veel later ging het mis voor Andrea Migno, Kaito Toba en Ayumu Sasaki met een crash in bocht 4. Zij vielen halverwege de race uit door een soortgelijk incident als die van Rodrigo, Suzuki en Lopez. Darryn Binder ging in de negende ronde onderuit. De Zuid-Afrikaan kon zijn weg nog wel vervolgen

De laatste Moto3-race wordt over twee weken verreden op het Ricardo Tormo Circuit in Valencia.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Maleisië - Race