Goudhaantje Acosta wint ook Grand Prix van Portugal

Na het vuistgevecht in de Grand Prix van Doha moesten coureurs John McPhee en Jeremy Alcoba al vanuit de pitstraat starten. Na overtredingen op zaterdag kwamen Deniz Öncu en Darryn Binder daar bij. Pedro Acosta won de Grand Prix van Doha vanuit de pitstraat, maar dat zou deze keer niet gebeuren. Alcoba en Öncu scoorden nog punten, maar de beide Petronas-mannen Binder en McPhee kwamen er niet aan te pas.

Vooraan ontstond vanaf het begin van de wedstrijd een flinke kopgroep waar het tempo behoorlijk hoog lag. Dennis Foggia was een van de aanvoerders in die groep, maar ook WK-leider Pedro Acosta zat weer op de eerste rij. Polesitter Migno hield zich afzijdig aan het begin van de wedstrijd, maar hij kwam naarmate de wedstrijd vorderde weer naar voren en mengde zich in het duel om de overwinning.

In de laatste ronde ging Foggia aan de leiding, maar Acosta lag op de loer. Verder naar achteren ging Sergio Garcia bijna onderuit in de langzame derde bocht. Hij zakte daardoor terug naar de negende plaats en kon een goed resultaat wel vergeten. Jaume Masia lag op de derde plaats, maar verloor de voorkant in bocht 5. Hij verloor een beetje tijd, maar hij kon nog wel een negende plaats uit het vuur slepen.

Vooraan lag Foggia onder vuur van Acosta en lang duurde het niet voordat de Spanjaard zijn machine aan de binnenkant langs Foggia zette. In de laatste bocht gooide Acosta het nog bijna weg toen hij even de grip aan de voorkant van de machine kwijt was, maar hij bleef overeind en pakte zodoende zijn tweede overwinning in drie races. Acosta gaat daardoor stevig aan kop in de WK-stand.

Achter Acosta en Foggia eindigde Andrea Migno op de derde plaats. Ayumu Sasaki bracht Tech3 de vierde plaats met Gabriel Rodrigo op P5. Dat was een sterke prestatie van de Argentijn nadat hij een long lap-penalty moest inlossen aan het begin van de race. Die kreeg hij uitgedeeld nadat hij de valpartij van Leopard Racing-coureur Xavier Artigas veroorzaakte. Rodrigo vocht zich vanaf de vijftiende plek terug naar voren. Niccolo Antonelli werd zesde voor Romano Fenati en Garcia. Masia sleepte de negende plaats uit het vuur, Ryusei Yamanaka maakte de top-tien compleet.

Izan Guevara en Kaito Toba vielen weg uit de kopgroep nadat de twee samen ten val kwamen. Adrian Fernandez overkwam hetzelfde in de laatste vijf ronden. Hij was iets te fanatiek in een van de langzamere bochten en nam Tatsuki Suzuki mee in zijn val.

De vierde ronde van het wereldkampioenschap Moto3 vindt over twee weken plaats in Jerez. Acosta staat dan aan de start met een gigantische voorsprong van 31 punten.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Portugal