Moto3 Losail: Arenas zegeviert in spektakelstuk

Ondanks dat de heren coureurs uit de MotoGP niet aan het vertrek konden komen, stonden er toch nog twee wedstrijden op het programma op het Losail Circuit. Zij waren namelijk al meer dan een week geleden in Qatar aangekomen, toen er nog geen sprake was van een inreisverbod. De lichtgewichten uit de Grand Prix-paddock werkten dan ook 'gewoon' de eerste wedstrijd van het seizoen af, hoewel het een vreemde gewaarwording was zonder de echte blikvangers. Het bood de Moto3-coureurs een uitstekende kans om zich eens te tonen en een dergelijke kans is hen wel toevertrouwd.

Van pole-position was Tatsuki Suzuki de leider in de eerste ronde, maar al snel werd er een grote kopgroep gevormd waarin toch zeker twintig rijders zich schuil hielden. Op een lint vloog het peloton in de eerste ronden over het Losail Circuit, maar na een ronde of vijf kwamen de echt sterke mannen toch al meer naar voren. Dit alles gebeurde onder aanvoering van Albert Arenas en nog eens twee KTM-machines met Raul Fernandez en Darryn Binder. Namens Honda voegden Jaume Masia en Sergio Garcia zich bij dat trio, maar ook polesitter Suzuki herpakte zich nadat hij in de beginfase twee schoonheidsfoutjes maakte.

Halverwege de race was het gedaan met het rijden van een goed tempo en begonnen de positiewisselingen in de kopgroep. Daardoor zakte het tempo en kwam een achtervolgend groepje terug tot de kop van de wedstrijd. Daarmee bestond de kopgroep ineens weer uit zestien rijders. Zo schoof routinier John McPhee ineens mee naar voren en kwamen er nog enkele sterke rijders naar voren. Terwijl dat gebeurde vond Arenas het mooi geweest en voerde het tempo andermaal op. Lang duurde het niet, Arenas werd op het lange rechte stuk ingehaald en hardhandig opzij gezet door een aantal van zijn concurrenten. De wedstrijd lag daardoor volledig open bij het ingaan van de laatste ronde.

Gabriel Rodrigo begon als leider aan de laatste ronde met Binder in zijn kielzog, maar bij het ingaan van de bocht 1 raakte de Zuid-Afrikaan het achterwiel van Tony Arbolino en werd daardoor van zijn fiets geslingerd. Binder gleed met een noodgang van de baan en zag zijn kans op een zege in rook opgaan. Arenas kwam daardoor andermaal aan de leiding met McPhee in zijn spoor, daarachter zat een klein gaatje naar Masia op de derde plaats. McPhee zat in de beste positie bij het opkomen van het laatste rechte stuk, de achtervolgers kwamen niet meer langszij. Het kwam aan op de slipstream in de laatste honderden meters naar de finish.

Arenas reed echter een sublieme laatste bocht en had meer snelheid dan McPhee. De Schot kwam daardoor niet meer aan het wiel van de Spanjaard, die daarmee de eerste winnaar van het nieuwe seizoen werd en bezorgde het Aspar Team een eerste succes. McPhee nam op een halve tiende genoegen met de tweede plaats. In de strijd voor de derde plaats hield Masia de concurrentie achter zich op het laatste rechte stuk, hij werd derde voor Ai Ogura.

Kort na afloop van de race werd duidelijk dat Masia de baanlimieten in de laatste ronde had overschreden, hij werd daardoor teruggezet naar de vierde plaats. Ogura mocht daardoor alsnog naar het podium. Masia werd vierde en daarachter werd er nog een handvol straffen uitgedeeld voor hetzelfde vergrijp. Suzuki kwam als zevende aan de finish, maar werd als vijfde geklasseerd na straffen voor Gabriel Rodrigo en Jeremy Alcoba. Zij werden zesde en zevende. Filip Salac eindigde als achtste. Raul Fernandez kwam als negende aan de finish, maar werd terug naar de tiende plaats gezet. VR46-coureur Dennis Foggia werd zodoende negende voor de KTM Ajo-piloot.

Celestino Vietti was in de twaalfde ronde de eerste rijder die een crash meemaakte. De Italiaanse belofte werd geraakt door Jeremy Alcoba en schoof vervolgens onderuit. Vietti schoot al snel weer in gang, maar hij maakte geen aanspraak meer op een finish in de punten. De stewards van de FIM maakten al snel bekend dat er onderzoek gedaan werd naar het incident, maar besloten dat er geen schuldige was aan het incident. In de vijftiende ronde ging Julian Jose Garcia, de vervanger van Niccolo Antonelli bij SIC58, alleen onderuit.

De tweede Moto3-race wordt begin april verreden op het Texaanse Circuit of the Americas. Dan beginnen ook de rijders in de MotoGP-klasse als het goed is aan het seizoen.

Moto3 Grand Prix van Qatar - Race