Foggia wint Grand Prix van Italië met sterke eindsprint

Ondanks het tragische ongeval van Jason Dupasquier ging de Moto3-race op het circuit van Mugello zondagochtend gewoon door. PruestelGP, het team van de Zwitser, kwam logischerwijs niet in actie tijdens de race. Daardoor kwam ook de tweede coureur van het team, Ryusei Yamanaka, niet in actie tijdens de twintig ronden durende race in de Toscaanse heuvels. Op de startopstelling spraken veel steun uit voor Dupasquier en zijn familie.

Vanaf de tweede startplek pakte WK-leider Acosta de leiding in de lange run naar San Donato. Verder naar achteren ging het mis voor Adrian Fernandez en wildcard Alberto Surra, die in bocht 1 ten val kwamen. Deniz Öncü viel kort daarna in Savelli. In dezelfde bocht gingen ook Maximilian Kofler, Carlos Tatay en Andrea Migno onderuit. Die laatste stond bij aanvang van de race op de derde plaats in het kampioenschap. Maximilian Kofler ging voor onderzoek naar het ziekenhuis, de andere uitvallers bleven ongedeerd. Vooraan vormde zich ondertussen een grote kopgroep met zo'n vijftien rijders. Ook polesitter Tatsuki Suzuki maakte een goede indruk. De protegé van Paolo Simoncelli kent tot nu toe een ongelukkig seizoen, maar zat goed van voren in de groepsrace.

De eerste vijftien ronden van de race waren in feite inleidende beschietingen, pas in het laatste kwart van de wedstrijd ging het echt om de positionering voor de eindsprint naar de finish. Het was voor de meeste rijders vooral zaak om niet als eerste aan de laatste rechte lijn te beginnen, simpelweg omdat de slipstream richting de finish te waardevol was. De veertien koplopers - Jeremy Alcoba kon het tempo niet meer volgen - hadden aan het begin van de laatste ronde allemaal nog kans om op het podium te eindigen.

De ervaren Romano Fenati begon als leider aan de laatste ronde, maar werd bij San Donato opgeslokt door de groep. Dennis Foggia kwam binnendoor en nam de leidende positie over. Ook Gabriel Rodrigo en Jaume Masia haalden Fenati in, maar zij moesten in de achtervolging om Foggia bij te halen. De Italiaan had een kleine marge in de laatste sector. Vanaf de tweede plaats kwam Masia heel dichtbij in de laatste meters, maar hij kwam er niet meer overheen. Foggia pakte zijn eerste overwinning sinds Brno 2020, Masia werd tweede terwijl Rodrigo als derde naar het podium mocht.

Ayumu Sasaki werd vierde voor Darryn Binder en Romano Fenati. John McPhee kwam als negende over de meet, maar kreeg nog twee plaatsen cadeau omdat Pedro Acosta en Sergio Garcia in de laatste ronde even buiten de baan kwamen. Acosta werd daardoor achtste, hij blijft de WK-leider. Garcia werd negende. Tatsuki Suzuki maakte de top-tien compleet. Filip Salac werd elfde voor Kaito Toba en Niccolo Antonelli. Stefano Nepa kreeg in de slotfase nog een long lap-penalty vanwege het overschrijden van track limits. Hij ging niet door de lus in Correntaio en kreeg daarom aan het eind van de wedstrijd een tijdstraf van drie seconden. Ondanks dat bleef hij wel op de veertiende plaats staan. Jeremy Alcoba pakte op de vijftiende plaats het laatste punt.

Volgend weekend is de volgende ronde van het Moto3-kampioenschap. Dan staat de Grand Prix van Catalonië op het circuit van Barcelona op het programma.

Update 12:05u: Kort na afloop van de Moto3-race bevestigde organisator Dorna Sports dat Jason Dupasquier aan zijn verwondingen overleden is. Hij werd twintig jaar oud.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Italië