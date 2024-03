Preview Moto3 2024: Kan Collin Veijer gooi naar wereldtitel doen?

Ruim drie maanden na de seizoensfinale van 2023 in Valencia staat de Moto3 aan de vooravond van een nieuwe jaargang. Tussen 8 en 10 maart wordt op het Lusail International Circuit in Qatar de aftrap verricht van het nieuwe seizoen, dat een recordaantal van 21 Grands Prix telt na het schrappen van de ronde in Argentinië. Wel staat er één team minder aan de start dan afgelopen jaar, doordat het Duitse Prüstel GP na zestien seizoenen uit de lichtste klasse van het wereldkampioenschap is vertrokken. Dat houdt ook in dat het deelnemersveld zonder wildcards niet meer uit 28, maar uit 26 rijders bestaat.

Er zijn echter meer veranderingen in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Afgelopen winter is besloten om de opzet van het weekend ietwat te veranderen. De Moto3-rijders werken nog altijd drie trainingssessies af voor de kwalificatie, maar alleen met tijden uit de tweede en derde oefensessie - genaamd training 1 en training 2 - kan rechtstreekse plaatsing afgedwongen worden voor Q2. De eerste oefensessie heet dit jaar de vrije training en is vooral bedoeld om zonder druk te kunnen wennen aan de baan en de omstandigheden. Ook heeft de Moto3 na het afgelopen seizoen afscheid genomen van bandenleverancier Dunlop. Vanaf 2024 racet het kampioenschap - net als de Moto2 - met rubber van Pirelli.

De favorieten voor de wereldtitel

Diverse toppers van het afgelopen seizoen zijn in 2024 niet meer van de partij in de Moto3. Kampioen Jaume Masià, nummer twee Ayumu Sasaki, nummer vier Deniz Öncü en nummer acht Diogo Moreira zoeken het hogerop en hebben promotie gemaakt naar de Moto2. Desondanks blijft er een ijzersterk deelnemersveld over, doordat enkele grote talenten zijn gebleven en er ook sterke aanwas is vanuit de JuniorGP en de Red Bull Rookies.

De hoogst geklasseerde rijder die dit jaar ook weer in de Moto3 racet, is David Alonso. De voor Colombia uitkomende Spanjaard maakte in 2023 zijn fulltime debuut in de klasse, won vier races en eindigde uiteindelijk als derde in de titelstrijd. Hij blijft het team van Aspar trouw en geldt zodoende ook als een van de favorieten voor de wereldtitel. Die status bevestigde hij vorige week tijdens de test in Jerez door op twee dagen de snelste te zijn en op de laatste dag de tweede tijd te rijden. De enige man die toen sneller was? Red Bull KTM Ajo-rijder José Antonio Rueda, die eveneens aan zijn tweede volledige Moto3-seizoen begint. De Spanjaard werd afgelopen seizoen negende met één podiumplek, maar op basis van de test lijkt hij vooraan mee te kunnen doen.

Daniel Holgado is ook weer present voor wat zijn derde volledige Moto3-seizoen wordt. Nadat hij afgelopen jaar drie keer zegevierde en vijfde werd in de titelstrijd, mikt hij in 2024 op de wereldtitel met Red Bull KTM Tech3. Tijdens de test in Jerez maakte hij een solide indruk door steevast in de top-tien te staan. Zijn nieuwe teamgenoot, Jacob Roulstone, liet zich in Zuid-Spanje zien als een van de nieuwkomers waar in 2024 op gelet moet worden. De Australiër reed vorig jaar nog in de Red Bull Rookies en de JuniorGP, maar stond in Jerez op regelmatige basis bij de eerste tien. Andere rookies die hoge ogen kunnen gooien, zijn regerend JuniorGP- en Red Bull Rookies-kampioen Ángel Piqueras, David Almansa, Nicola Carraro, Xabi Zurutuza en Joel Esteban.

David Alonso is de hoogst geklasseerde rijder die in 2024 terugkeert in de Moto3. Foto: Circuito de Jerez

Daar waar het bij de nieuwkomers nog de vraag is of ze al rijp zijn voor de titelstrijd, lijkt dat voor de nummers zes en zeven van het afgelopen Moto3-seizoen wel het geval te zijn. Iván Ortolá staat voor zijn derde seizoen in de klasse en heeft MTA Team verruild voor MT Helmets - MSi. Vorig jaar zegevierde hij twee keer op weg naar P6 in de eindstand, maar na een solide test in Jerez lijkt hij klaar voor een gooi naar de wereldtitel. Dat geldt ook voor Collin Veijer, de enige Nederlandse deelnemer in de Moto3. De pas 19-jarige rijder uit Staphorst wist vorig jaar in zijn debuutseizoen meteen een race te winnen op weg naar de zevende plek in de titelstrijd. In Jerez klokte Veijer - die Liqui Moly Husqvarna Intact GP trouw is gebleven - de vierde, derde en zesde tijd, zonder dat de focus op echt snelle tijden lag. Meedoen om het kampioenschap lijkt zodoende mogelijk.

Overzicht teams en rijders Moto3 2024

Langste Moto3-seizoen ooit

De teams en rijders in de Moto3 kunnen zich in ieder geval opmaken voor een lang en slopend seizoen. Zoals gezegd staat er een recordaantal van 21 Grands Prix op het programma met op 10 maart de aftrap in Qatar terwijl Valencia traditiegetrouw de seizoensafsluiter organiseert op 17 november. In de eerste fase van het seizoen ligt het tempo relatief laag met telkens een weekend rust tussen de raceweekenden. De Grands Prix van Catalonië en Italië vormen eind mei en begin juni de eerste double-header. Vlak voor de zomerstop volgt nog een double-header met de TT van Assen en de GP van Duitsland.

De tweede seizoenshelft belooft pas echt een uitdaging te worden met eind augustus en begin september een double-header in Aragon en Misano, gevolgd door de eerste triple-header in India, Indonesië en Japan. Na één weekend rust volgt meteen de tweede triple-header in Australië, Thailand en Maleisië, waarna het seizoen afgesloten wordt in Valencia. Eigenlijk had er nog een race op het programma moeten staan: de Grand Prix van Argentinië, die op 7 april verreden zou worden. Die race is echter al van de kalender gehaald, doordat de staatssteun voor het evenement wegens bezuinigingen in het land geschrapt is.

Kalender Moto3-seizoen 2024