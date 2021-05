Een nieuwe Grand Prix-sensatie: Wie is Pedro Acosta?

De schijnwerpers staan vol op Pedro Acosta. Bij deze website we ook niet elke dag aandacht aan coureurs die actief zijn in de Moto3-klasse, maar er is een goede reden dat Acosta op de voet gevolgd wordt. De jongeman uit Murcia heeft de eerste races van dit seizoen een dusdanige indruk gemaakt, dat hij op dit moment de meest besproken rijder in de paddock is. Zelf gaat Acosta daar heel nuchter mee om. “Het is normaal dat je veel aandacht krijgt als het goed gaat in het wereldkampioenschap, maar dan kan de concentratie onder druk komen te staan”, zei Acosta in gesprek met de collega’s van Motorsport.com Spanje. We kennen allemaal wel een puber die urenlang met zijn telefoon bezig is en dagelijks alle social media ‘uitspeelt’. Juist dat laat Acosta koud. “Er is veel afleiding, maar daar ben ik niet mee bezig. Ik houd niet van social media en ik kan me focussen op mijn eigen ding. Ik houd van het rijden op motoren en dat is het enige dat ik moet doen. Dat ik niet met social media bezig ben, helpt me mijn focus te behouden.”

Eenvoudige keuze

Indrukwekkende prestaties in de afgelopen seizoenen waren al de opmaat naar een Moto3-debuut. Hij eindigde in zijn debuutjaar in de Red Bull Rookies Cup meteen als tweede en domineerde vorig jaar. Hij combineerde dat tweede seizoen in de klasse met een volledig jaar in het junior WK. In die klasse eindigde hij op de derde plaats, achter mede-debutanten Xavier Artigas en Izan Guevara. Toen KTM kans zag de coureur te stallen bij Ajo Motorsport, hoefde daar niet lang over nagedacht te worden. “We hadden zijn progressie al twee jaar in FIM CEV gezien en we volgden hem met speciale aandacht”, zei teambaas Aki Ajo vorige maand in gesprek met zusterpublicatie Autosport.com. “Toen er een kans kwam en we ons team voor dit jaar aan het samenstellen waren, zagen we een mogelijkheid om Pedro te halen en dat was een eenvoudige keuze voor ons.”

Het was een gouden zet. Bij zijn Moto3-debuut in Qatar werd hij tweede, maar een week later stuntte hij op een geweldige manier door de Grand Prix van Doha te winnen. Dat deed hij vanuit de pitstraat nadat hij in een van de trainingen een straf had gekregen. Het was een belangrijk signaal van Acosta’s talent en zijn bekeken manier van rijden. Acosta doet dingen met de motor die normaal gesproken amper uitvoerbaar zijn op de lichte Moto3-machine. Het is echter een andere zaak om stijl en gogme om te zetten in resultaten, Acosta heeft dat de afgelopen weken op een fantastische manier gedaan. Na de GP van Doha won hij ook in Portugal en Spanje. Daarmee heeft hij nu een gigantische voorsprong van 51 punten, meer dan twee GP-zeges voorsprong.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Geen social media dus, maar toch zijn er genoeg zaken waardoor Acosta naast z'n schoenen kan gaan lopen. Neem de persconferentie op donderdag voor de Grand Prix van Spanje. Acosta was present met onder anderen Marc Marquez, Fabio Quartararo en Joan Mir. De drie kleppers uit de MotoGP waren lovend over Acosta. Ook dat moet toch iets in het hoofd van een jongeling doen. “We zijn onder de indruk van wat onze rookie heeft laten zien”, zei Ajo. “We hadden niet gedacht dat we in deze fase van het seizoen aan kop zouden staan van het kampioenschap, maar we weten wat hij kan. Aan de andere kant is het mijn stijl en mijn taak om mensen eraan te herinneren dat ze met beide benen op de grond moeten staan. Ik denk overigens niet dat Pedro de eerste is die zich op de kast laat jagen.” Acosta is een grote belofte, maar overtreft de verwachtingen. Hoewel er in de Red Bull Rookies en het FIM CEV Repsol-kampioenschap met GP-waardig materiaal gereden wordt en de meeste races ook op circuits gehouden worden die ook in de MotoGP weer naar voren komen, is de overstap naar Moto3 groot.

"Het is als een speeltuin"

Acosta leeft een leven waarin het maar om één ding draait. “Ik vond het eerst niets om met motoren te racen, maar op het moment dat ik bij Paco kwam voelde ik iets dat ik nog nooit had gehad”, zegt Acosta over zijn eerste stappen in de racerij. Met Paco doelt hij op Francisco Marmol, inmiddels al een paar jaar zijn persoonlijke coach, mentor en huisgenoot. “Van november tot maart ga ik alleen in de weekenden naar m’n ouders. Paco woont in het centrum van Murcia en we hebben een circuit in de buurt. Het is voor m’n moeder te veel om me elke dag heen en weer te brengen. De afgelopen tien jaar breng ik meer tijd met Paco door dan dat ik thuis ben geweest. Het voelt alsof we broers zijn.”

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Hij ziet het als een voorrecht om op dit niveau te mogen racen, ondanks dat hij niet het normale leven van een puber heeft. “Er zijn veel mensen in de paddock die zeggen dat ze andere hobby’s hebben en dat het racen hun werk is”, voegt Acosta toe. “Ik zie dit niet als werk, het is voor mij geen werk om elke dag vijf uur op een motor te zitten. Het is als een speeltuin. […] En als mensen 45 minuten van hun tijd opgeven om mij aan het werk te zien [tijdens een race], dan zal ik er alles aan doen om alles te geven. Dat is mijn mentaliteit.”

Het is in de Moto3-slangenkuil geen realistisch idee om te denken dat Acosta dit jaar maar blijft winnen en op zijn sloffen de wereldtitel pakt. Daarvoor zijn er te veel factoren waar Acosta zelf geen invloed op heeft. Maar door de factoren waar hij wel invloed op heeft optimaal te benutten, kan Acosta uitgroeien tot een sensatie in de MotoGP-paddock. Hem omschrijven als ‘de nieuwe Marquez’ is ridicuul, maar Acosta maakt een vergelijkbare entree in het circus. Of hij zich in de toekomst net zo gaat ontwikkelen als zijn landgenoot is afwachten. De eerste halte is overigens nieuw terrein voor Acosta. In Le Mans, waar dit weekend de vijfde ronde van het kampioenschap verreden wordt, heeft hij nog nooit geracet.