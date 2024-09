Podiumplek verraste Veijer: "Ik dacht 'nou, wat heb ik gedaan?'"

Zondag kwam Collin Veijer als vierde over de finish in de Moto3 Grand Prix van Emilia-Romagna, de tweede opeenvolgende race in Misano. Toch mocht de rijder van Intact GP na afloop als nummer drie het podium betreden. Dat had hij te danken aan een straf voor Daniel Holgado, die in de slotronde in de voorlaatste bocht buiten de track limits ging en als gevolg daarvan een positie werd teruggezet. "Daar was ik zelf niet mee bezig eigenlijk en ik zag het ook niet in de uitloopronde. Ik reed gewoon rustig terug. Ik zag het pas toen ik bij parc fermé aankwam eigenlijk", antwoordde Veijer bij Ziggo Sport op de vraag of hij de overtreding van Holgado tijdens de race had opgemerkt. "Die vent wees naar mij en ik dacht 'nou, wat heb ik gedaan?'. Maar ik mocht naar parc fermé toe."

Veijer bekroonde zodoende een keurige race met een onverwachte podiumplaats, ondanks dat hij de hele race in de voorste groep te vinden was. Wel moest hij relatief vroeg in de race al een gaatje dichtrijden naar het leidende drietal. "Er kwam op een gegeven moment een rijder langs mij, maar die verloor een beetje [de aansluiting met] de groep. Dat was jammer, want daarom moest ik dat gat weer dichtrijden. Uiteindelijk heb ik daar iets te veel gevraagd van de band en kreeg ik het wat lastiger op het einde", blikte de 19-jarige Nederlander terug op zijn race. "Ik denk dat we overall niet mogen klagen. We zijn gewoon weer bij de kopgroep geëindigd, dus ik heb een goed gevoel over de hele race."

Kans afgewacht in slotfase

In de allerlaatste ronden leek Veijer wat moeite te hebben om de aansluiting bij David Alonso, Ángel Piqueras en Holgado te houden. Terwijl zij met z'n drieën knokten, wachtte de rijder uit Staphorst juist zijn kans af. "Ja, eigenlijk wel", verklaarde hij. "Ik wist dat er een gat achter mij zat. Uitkomen bocht 8 keek ik heel even. En daardoor lijnde ik bocht 10 wat hoger op. Maar ik kon niet teveel hellingshoek hebben, dus ik kwam eigenlijk een beetje op dezelfde lijn uit. Zij schoten alleen heel ver door naar rechts, al kon ik op dat moment niet zo snel naar rechts gaan, anders zou ik een highsider hebben. Ik moest dus wat later de slipstream weer in, maar uiteindelijk heeft de fout van Holgado ons geholpen dus dat was goed."

In de titelstrijd van de Moto3 heeft Veijer in Misano weer goede zaken gedaan. Door zijn derde plek is hij op gelijke hoogte gekomen met Holgado. Met 189 punten staan ze gedeeld tweede in het klassement, al is hun achterstand op klassementsleider Alonso met 82 punten groot te noemen. De Colombiaan, die in Misano zijn achtste zege behaalde, kan over twee weken in Japan - met nog vier races te gaan - al wereldkampioen worden.