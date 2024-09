Podium Veijer na straf Holgado, Alonso wint Moto3-race in Misano

Voor de veertiende race van het huidige seizoen namen de Moto3-rijders opnieuw plaats op de grid van Misano World Circuit Marco Simoncelli, ditmaal voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. David Alonso nam een forse voorsprong van 70 punten mee naar de race over 20 ronden, die de Colombiaan vanaf de tweede positie mocht aanvangen. Hij stond op de grid voor concurrenten Daniel Holgado, Iván Ortolá en Collin Veijer, die vanaf respectievelijk de elfde, vierde en zesde plek aan de race begonnen. Pole-position was echter verrassend voor Taiyo Furusato - zijn eerste in de Moto3 - terwijl Ángel Piqueras, de winnaar van twee weken geleden in Misano, de eerste rij completeerde.

Furusato wist zijn eerste pole ook om te zetten in de kopstart, voor Alonso, Ortolá en Piqueras. Veijer verloor aanvankelijk een plekje aan David Muñoz, maar de Spanjaard van Boé Motorsports crashte in de tweede bocht al door contact met Stefano Nepa. Dat stelde Veijer ook in staat om de Italiaan te passeren en naar P5 op te klimmen. Later in de openingsronde zou de Nederlander ook Piqueras en Ortolá te grazen nemen om als derde door te komen, achter nieuwe leider Alonso en Furusato. Een ronde later vond Veijer zijn naam echter alweer terug op de zesde positie, nadat onder meer Piqueras en Holgado weer voorbijkwamen. Tatchakorn Buasri en Riccardo Rossi waren intussen al gecrasht, al konden ze allebei hun weg nog even vervolgen.

Grote kopgroep wordt uit elkaar gereden

Het tempo lag in de openingsfase van de Moto3-race niet bijster hoog en dat leidde tot een flinke kopgroep, die na vijf ronden nog altijd uit veertien rijders bestond. Onderling werd er echter behoorlijk gestreden. Zo meldde Holgado zich even aan het front, maar ook Piqueras liet zich even helemaal vooraan de race zien. De Spanjaard van Leopard Racing beleefde in de achtste ronde echter een momentje dat hem terugwierp naar de derde positie. Een ronde later werd hij zelfs even wijd gedrukt door teamgenoot Adrian Fernández, waardoor hij weer op de vijfde plek belandde. Een paar bochten later kreeg Fernández echter een koekje van eigen deeg. Furusato gaf hem in bocht 14 een zetje, waardoor de Spanjaard terugviel naar P8 en de Japanner zelfs naar P12.

Vooraan had Alonso de koppositie gegrepen en onder leiding van de Colombiaan werd het tempo behoorlijk opgeschroefd. Het gevolg daarvan was dat de kopgroep in de tweede helft van de race in verschillende groepjes uit elkaar viel. Alonso, Holgado en Piqueras vormden het leidende drietal, terwijl Veijer zich na het passeren van Joel Kelso nog terugknokte om er een kopgroep van vier van te maken. Daarachter viel een gaatje naar Kelso, die niet veel later gepasseerd werd door zowel Luca Lunetta als Ortolá. Zij hadden de slag echter gemist, want de leiders hadden inmiddels een voorsprong van een ruime seconde opgebouwd.

Veijer profiteert van straf Holgado

Alonso, Holgado, Piqueras en Veijer bleven elkaar rondenlang volgen zonder elkaar te bestoken met aanvallen. Pas in de negentiende en voorlaatste ronde volgde de eerste aanval van Holgado, die Alonso in bocht 14 aan de kant zette en Piqueras ook de kans gaf om aan de Aspar-rijder voorbij te gaan. In de slotronde counterde Alonso echter door op topsnelheid richting bocht 8 beide rijders weer te passeren. Holgado en Piqueras bestreden elkaar in de daaropvolgende bochten weer, terwijl Veijer erachter rustig op zijn kans wachtte om alsnog een podiumplaats veilig te stellen.

Dat lukte uiteindelijk pas via een omweg. Alonso hield uiteindelijk stand om de GP van Emilia-Romagna te winnen en zijn voorsprong in de titelstrijd uit te breiden naar 82 punten. Piqueras won de strijd om de tweede plek van Holgado, die wegens een track limit in de laatste ronde werd teruggezet naar de vierde plek. Veijer profiteerde en werd zo als derde geklasseerd, wat hem de gedeelde tweede plaats in de titelstrijd oplevert. Ortolá eindigde op de vijfde positie, ruim voor Lunetta en Kelso. Fernández, Matteo Bertelle en José Antonio Rueda completeerden de top-tien, terwijl Tatsuki Suzuki, Filippo Farioli, Furusato, Nepa en Ryusei Yamanaka de resterende punten veiligstelden.

Het Moto3-seizoen krijgt volgende week alweer een vervolg in Mandalika met de Grand Prix van Indonesië.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Emilia-Romagna