Moto3 Valencia: Migno pakt pole voor slotwedstrijd

Onder het mooie herfstzonnetje van Valencia gingen de lichtgewichten van de Grand Prix-paddock van start in de kwalificatie. Het eerste deel van de sessie werd gedomineerd door SIC58-coureur Tatsuki Suzuki, hij was de snelste en plaatste zich voor Q2. Ook wildcardrijder Carlos Tatay plaatste zich voor Alonso Lopez en Darryn Binder. Enkele notabele rijders (Celestino Vietti, Albert Arenas en Kaito Toba) bleven daardoor in Q1 steken en moeten zondag vanuit de achterhoede starten.

In het tweede deel van de kwalificatie zorgde Migno voor een kleine stunt door in zijn laatste poging de snelste tijd te rijden. De Italiaan was ruim een kwart van een seconde sneller dan Marcos Ramirez, die de voorbije twee races van pole-position mocht starten. Jaume Masia eindigde op ruim vier tienden als derde met Aron Canet op de vierde plaats.

Sergio Garcia klokte de vijfde tijd voor Filip Salac, die sterk voor de dag kwam. Wereldkampioen Lorenzo Dalla Porta eindigde als zevende voor Suzuki, die eerder nog de snelste was in Q1. Darryn Binder eindigde als negende voor Romano Fenati, die daarmee de top-tien compleet maakte.

Riccardo Rossi slaagde er niet in een tijd te noteren in het tweede deel van de sessie, de coureur ging al vroeg in Q2 onderuit. Ook Tony Arbolino crashte hard, hij kwam echter nog wel tot de twaalfde tijd.

De Moto3 Grand Prix van Valencia begint zondag om 11.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Valencia - Kwalificatie