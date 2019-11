Moto3 Valencia: Masia domineert op vrijdag

Masia klokte in de tweede vrije training een 1.39.612 en geen van zijn concurrenten kon nog in de buurt komen van die tijd. Hij was daarmee zeven honderdsten sneller dan Sergio Garcia, hij werd tweede.

Leopard Honda-rijder Marcos Ramirez eindigde op de derde plaats in VT2 nadat hij eerder op de dag de snelste was in eerste training. Ramirez eindigde uiteindelijk op anderhalve tiende van Masia. Wildcardrijder Xavier Artigas eindigde verrassend genoeg op de vierde plaats, hij was iets sneller dan teamgenoot en wereldkampioen Lorenzo Dalla Porta. Daarmee eindigden alle Leopard-rijders in de top-vijf.

Romano Fenati eindigde op de zesde plaats voor Andrea Migno en Niccolo Antonelli. John McPhee crashte in de tweede training, maar klokte ondanks dat nog de negende tijd. Tony Arbolino maakte de top-tien compleet.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Valencia - Vrije training 1

Uitslag Moto3 Grand Prix van Valencia - Vrije training 2