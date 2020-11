Arbolino klopt Fernandez in Moto3 GP van Valencia

Fernandez ging zondag in de eerste helft van de race fier aan de leiding. Hij pakte de leidende positie en profiteerde vervolgens van een incident tussen Kaito Toba en Tatsuki Suzuki. Die beide Japanners crashten in de tweede ronde van de race terwijl ze op de tweede en derde plaats lagen. Fernandez had daardoor ineens een grote voorsprong en kon wegrijden. Lange tijd schommelde zijn voorsprong zo rond de anderhalve seconde, maar in het laatste kwart van de race kwam een achtervolgend tweetal toch aansluiten. Het ging om Sergio Garcia en Tony Arbolino.

Die laatste was nog altijd in de race voor de wereldtitel, maar had daarvoor wel een uitmuntend resultaat nodig. Dat resultaat kwam er. Arbolino liet Garcia achter zich en haalde in de voorlaatste ronde ook Fernandez in. Omdat Garcia en Fernandez het drukker met elkaar hadden, ging Arbolino er vandoor en pakte hij de overwinning. Het was al zijn derde zege van het seizoen en in het kampioenschap staat hij op slechts elf punten van WK-leider Albert Arenas.

De Spanjaard werd na de dramatische race van vorig weekend vierde en consolideerde daarmee. Polesitter Darryn Binder moest in de remmen voor Suzuki en Toba en verloor daardoor de aansluiting met de kop. Hij moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Deniz Öncü werd zesde voor Andrea Migno. Ai Ogura was de andere titelkandidaat. De Japanner kende een moeilijke race en kwam niet verder dan de achtste plaats.

Jaume Masia is dankzij de negende plaats in de Valencia GP uitgeschakeld voor de titelstrijd. Hij staat nu op 30 punten achterstand. Met nog een race voor de boeg staat Arenas aan de leiding met een voorsprong van 7 punten op Ogura. Arbolino staat op drie punten achterstand van Arenas.

Het slotstuk van het Moto3-seizoen wordt over een week afgewerkt op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimao.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Valencia - Race