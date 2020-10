Moto3-titelkandidaat Arbolino mist Aragon GP door corona

Arbolino werd door de Italiaanse autoriteiten geïnformeerd over het feit dat hij in nauw contact was geweest met iemand die besmet was met het coronavirus. Dit gebeurde na de Franse GP op de vlucht terug naar Milaan. De Italiaanse autoriteiten hebben hem verplicht om vervolgens in thuisquarantaine te gaan. Hij kan als gevolg daarvan niet in actie komen tijdens de Grand Prix van Aragon, dit weekend in Spanje.

De 20-jarige coureur stond in de afgelopen vijf races drie keer op het podium. In de drie gevallen eindigde hij als tweede. De VR46-rijder stond voor aanvang van de Grand Prix van Aragon op de vierde plaats in het klassement, twintig punten achter WK-leider Albert Arenas. Het Snipers-team heeft geen vervanger opgeroepen voor Arbolino, het is nog niet duidelijk of hij volgend weekend wel in actie kan komen tijdens de Grand Prix van Teruel.

Het contact van Arbolino zou niets te maken hebben met de positieve test die zijn mentor Valentino Rossi donderdag afleverde. De 41-jarige Italiaan komt dit weekend ook niet in actie tijdens de Grand Prix van Aragon. Rossi heeft sinds zijn terugkeer in Italië geen contact gehad met zijn pupillen van de VR46 Academy, zo benadrukte Yamaha in het persbericht van donderdagavond.