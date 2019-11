Moto3 Sepang: Toba voor Suzuki op vrijdag

Toba snelde op vrijdagmiddag naar de snelste tijd toen de baan volledig opgedroogd was, in de ochtend was het oppervlak van het Sepang International Circuit nog een beetje vochtig door de regen van de voorgaande nacht. Toba noteerde een 2.12.466 als snelste tijd en eindigde daarmee voor Suzuki en Darryn Binder.

Petronas Sprinta-rijder Ayumu Sasaki kwam tot de vierde tijd voor Andrea Migno, die in de ochtend de snelste was. Aron Canet eindigde op de zesde plaats voor Alonso Lopez en Romano Fenati. Sergio Garcia en Tony Arbolino maakten de top-tien compleet.

Wereldkampioen Lorenzo Dalla Porta kwam vrijdag niet verder dan de dertiende tijd.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Maleisië - Vrije training 1

Pos Rijder Motor Ronden Tijd Verschil 1 Andrea Migno KTM 12 02'18.921 2 Aron Canet KTM 8 02'19.272 00.351 3 Lorenzo Porta Honda 8 02'20.212 01.291 4 Tony Arbolino Honda 11 02'20.906 01.985 5 Jaume Masia KTM 12 02'21.044 02.123

Uitslag Moto3 Grand Prix van Maleisië - Vrije training 2