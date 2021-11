Moto3-rookie Artigas wint spektakelstuk in Valencia

Pedro Acosta had een week geleden in Portugal de titelstrijd in zijn voordeel beslist, maar hij had nog één ding op zijn Moto3-verlanglijst en dat was een pole-position. De revelatie van dit seizoen vinkte ook dat zaterdagmiddag van zijn lijstje en mocht zo de laatste wedstrijd van het seizoen vanaf de kop aanvangen. De jonge Spanjaard maakte een uitstekende start en ging de eerste ronde zonder problemen aan de leiding. Darryn Binder ging in de eerste ronde van de race al onderuit door een highsider bij het uitkomen van bocht 4. De Zuid-Afrikaan begint komende week aan zijn MotoGP-carrière. Op datzelfde moment kwamen ook Lorenzo Fellon en Ryusei Yamanaka ten val. Het drietal bleef ongedeerd.

Even leek het erop dat Acosta het pak op een lint wilde trekken, maar in de tweede ronde maakte hij een fout en werd hij opgeslokt door de achtervolgende groep. Wat volgde was een ouderwetse – en bij vlagen levensgevaarlijke – Moto3-race waarin coureurs behoorlijk wat risico namen om hun plek in de groep te verdedigen of juist verder naar voren te komen. Acosta was steeds aan het front, ook de van een schorsing teruggekeerde Deniz Öncü deed vooraan mee. De Turkse rijder nam echter dusdanig veel risico dat hij meerdere keren buiten de baan kwam en een long lap-penalty moest nemen. Dat gold ook voor Filip Salac, die aan het begin van de race ook meedeed om de eerste plaatsen. Bij het nemen van de lus werd duidelijk dat de beide coureurs niet al te veel achterstand opliepen, beiden konden weer aansluiten in de kopgroep.

Met vier ronden te gaan verscheen Dennis Foggia aan de leiding, de nummer twee uit het wereldkampioenschap zinde op revanche na de desastreus verlopen wedstrijd van een week geleden in Portugal. Foggia voerde het tempo op en dat zorgde voor een schifting vooraan. De kopgroep van twaalf werd gehalveerd bij het ingaan van de laatste ronde. Acosta nam bij het ingaan van de eerste bocht de leiding in de wedstrijd over, maar zette de deur bij het ingaan van bocht 2 weer open. Foggia kwam langs de binnenkant en raakte de wereldkampioen. Acosta viel in de tweede bocht en eindigde zijn kampioensjaar in de grindbak. De wedstrijdleiding maakte even daarna bekend onderzoek in te stellen naar het incident.

Foggia raakte intussen de leiding kwijt aan Sergio Garcia en de GasGas-rijder ging tot de laatste bocht aan de leiding. Daar kwam Foggia’s teamgenoot Xavi Artigas langs de binnenkant. De Moto3-rookie bleef aan kop in de laatste honderden meters en pakte zo zijn eerste overwinning in de klasse voor lichtgewichten. Garcia eindigde op de tweede plaats terwijl Jaume Masia een hele aardige wedstrijd afwerkte na een verder dramatisch verlopen weekend. Hij werd derde.

Salac werd vierde, hij zette Öncü aan de kant bij het uitkomen van de laatste bocht. De Turk moest bij zijn terugkeer in Moto3 genoegen nemen met de vijfde plaats. Foggia eindigde uiteindelijk op de zesde plaats, maar de stewards oordeelden dat hij schuldig was aan de valpartij van Acosta. De Italiaan kreeg een tijdstraf van drie seconden en eindigde op de dertiende plaats. Stefano Nepa en Izan Guevara werden zodoende als zesde en zevende geklasseerd. Carlos Tatay en Niccolo Antonelli werden achtste en negende terwijl Ayumu Sasaki de top-tien compleet maakte.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Valencia