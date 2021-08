Garcia wint Moto3-spektakelstuk op de Red Bull Ring

Waar de rijders vorige week tijdens de Grand Prix van Stiermarken het verschil konden maken op de half natte Red Bull Ring, deze week was het volledig droog bij aanvang van de Grand Prix van Oostenrijk. Dat had grote invloed op het wedstrijdverloop, want er ontstond een groep met zo’n zes rijders die door de slipstream in elkaars buurt konden blijven. De kogproep bestond uit Deniz Öncü, polesitter Romano Fenati, WK-leider Pedro Acosta, Sergio Garcia, Jaume Masia en Dennis Foggia.

Het zestal werkte een spectaculaire strijd af, maar zoals gewoonlijk werd het in de laatste ronde beslist. Acosta achtervolgde Öncü in de laatste ronde, maar vergiste zich met een agressieve uitremactie in de derde bocht. Zijn snelheid bij het uitkomen van de bocht was daardoor minder goed waardoor zijn rivaal van zeven dagen eerder, Sergio Garcia, weer kon aansluiten. De GasGas-rijder zette zijn machine voor bocht 4 aan de binnenkant bij Acosta waardoor de WK-leider uit de weg moest. Bij het accelereren uit de bocht sloeg de achterkant van Acosta’s machine bijna om waardoor hij snelheid verloor. Foggia kwam onderdoor, maar de strijd om de eerste twee plekken ging tussen Garcia en Öncü.

Op de plek waar hij vorige week ten val kwam zette Garcia zijn machine deze keer aan de binnenkant bij Öncü en dat was de beslissing in de wedstrijd. Garcia hield de Turkse coureur achter zich. Foggia profiteerde en werd derde voor Acosta, die Fenati van zich af wist te houden in de laatste meters. Na een teleurstellend seizoen pakte McPhee de zevende plaats voor Izan Guevara en Darryn Binder. De Zuid-Afrikaan was vroeg in de race betrokken in een aanrijding met Ayumu Sasaki. De laatste kwam daarbij ten val, maar de stewards oordeelden dat Binder niet schuldig was aan het incident. Kaito Toba sloot de wedstrijd af op de tiende plaats.

In het kampioenschap is de voorsprong van Pedro Acosta geslonken van 53 naar 41 punten op Garcia. Over twee weken gaat het Moto3-wereldkampioenschap verder met de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Oostenrijk