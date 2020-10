Vietti pakt tweede Moto3-zege van het jaar in GP Frankrijk

Masia maakte vanaf pole-position geen beste start in de race over 22 ronden, maar vond zijn weg naar voren al redelijk snel. De Spanjaard ging het grootste deel van de race aan de leiding, maar ging in de voorlaatste ronde in de fout. Masia werd daarmee terugverwezen naar de vierde plaats, hij zou in het restant van de wedstrijd niet meer in aanmerking komen voor de overwinning.

Vietti was de oplettende coureur die de leiding overnam en met een kleine marge aan de laatste ronde begon. Het viertal in de kopgroep zat door het teampo van Vietti op een lint en niemand kon meer een aanval inzetten in de uitnodigende laatste bochtencombinatie. Vietti pakte zodoende voor de tweede keer dit jaar een overwinning, eerder won hij de Grand Prix van Stiermarken al. Tony Arbolino werd tweede voor de nieuwe WK-leider Albert Arenas. Masia was teleurgesteld, maar moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Andrea Migno werd vijfde voor Ayumu Sasaki en Raul Fernanez. Gabriel Rodrigo werd achtste terwijl Ai Ogura, WK-leider voor de start van de Franse GP, op P9 eindigde. Ogura kende een bijzonder moeilijk weekend in Frankrijk en reed een groot deel van de race buiten de punten. Pas in de laatste rondjes wist hij zich op te werken naar de negende plaats. Carlos Tatay maakte de top-tien compleet.

Voor het kampioenschap van John McPhee had de race flinke gevolgen. De winnaar van de Franse GP van vorig jaar werd het slachtoffer van een crash van Jeremy Alcoba. De Spaanse jongeling crashte nadat de achterkant uitstapte en McPhee had geen schijn van kans en ging eveneens onderuit. Het was de tweede achtereenvolgende nulscore voor de Schotse piloot.

Voor de pupillen van Max Biaggi kreeg de race een dramatisch einde. Alonso Lopez en Romano Fenati reden elkaar van de baan in de achtste ronde, beide coureurs lagen zodoende uit de wedstrijd. Ook Tatsuki Suzuki haalde geen punten bij zijn terugkeer in de Moto3-klasse. De Japanner lag er enkele weken uit na een blessure, maar crashte in de negende ronde van de race.

Het Moto3-wereldkampioenschap gaat volgend weekend alweer verder met de tiende ronde van het kampioenschap. Dan wordt gereden op MotorLand Aragon in Spanje.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Frankrijk - Race