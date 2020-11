Fernandez pakt eerste Moto3-zege, diskwalificatie voor Arenas

Alle kandidaten stonden er goed bij voor aanvang van de GP van Europa, in potentie een cruciale race voor de titelstrijd. Maar in plaats van een beter beeld van de verhoudingen, schoof het veld juist in elkaar. De oorzaak daarvan zagen we al in de tweede ronde. Bij het uitkomen van een van de langzame bochten ging Celestino Vietti te fanatiek op z'n gas en de Italiaan werd van zijn fiets geslingerd. WK-leider Albert Arenas stond op de rem om niet tegen Vietti aan te rijden, maar hij werd daarbij van achteren aangereden door Alonso Lopez. Die laatste ging ook onderuit, Arenas bleef wonderwel overeind maar de schade aan zijn machine was aanzienlijk. De Aspar-coureur viel terug en kwam aan het eind van de ronde in de pits waar de monteurs een verwoede poging deden het te repareren. Dat lukte, maar Arenas keerde wel met een achterstand van enkele ronden terug op de baan. De Spanjaard kon een puntenfinish wel vergeten, maar moest hopen dat ook de concurrenten een steek zouden laten vallen.

John McPhee was de eerste van de kanshebbers die daadwerkelijk een steek liet vallen. De Schotse Petronas-coureur stond voor aanvang van de race op de zesde plaats in het klassement. Hij kwam aan het begin van de vijfde ronde ten val bij het insturen van bocht 1, waar het nog altijd een beetje nat was. Ook Jaume Masia, de nummer vier in de titelstrijd, haalde het einde van de race niet. Hij crashte ook. Arenas was intussen met een paar ronden achterstand weer op de baan en posteerde zich in de kopgroep. Dat is niet toegestaan en dus besloot de wedstrijdleiding om Arenas alsnog een zwarte vlag te geven. Hij kwam in de vijftiende ronde binnen, zijn race was over.

Het hele tafereel met Vietti, Arenas en Lopez zorgde ervoor dat Raul Fernandez een grote voorsprong had. Hij reed een strak tempo met een voorsprong van meer dan twee seconden op een groepje met Tony Arbolino, Sergio Garcia en Ai Ogura. Met name voor die laatste was het een belangrijke race. Ogura kon de leiding in het kampioenschap overnemen met een goed resultaat.

Fernandez bleef in de laatste ronden uit de handen van het achtervolgende trio en zegevierde met een voorsprong van zeven tienden. Garcia vocht zich in de laatste ronden naar de tweede plaats, maar kon niets doen aan de ontketende Fernandez. Hij werd tweede. Ogura passeerde Arbolino in de laatste ronde en pakte zo de derde plaats. Hij is Arenas in het kampioenschap genaderd tot op drie punten.

Arbolino werd vierde voor Darryn Binder en Carlos Tatay. Stefano Nepa werd zevende voor Jeremy Alcoba en Filip Salac. Ayumu Sasaki maakte de top-tien compleet.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Europa - Race