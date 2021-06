Acosta pakt vierde overwinning in Moto3 GP van Duitsland

Acosta begon vanaf de dertiende startplek aan de race op de Sachsenring, maar dat betekende helemaal niets. De Ajo-rijder kwam al vroeg in de race aan kop en moest zijn positie vanaf dat moment handhaven. Eenvoudig was dat niet. Ondanks dat de Moto3-rijders na de wedstrijd in Barcelona op het matje waren geroepen vanwege gevaarlijke toestanden tijdens de races, was ook de wedstrijd in Duitsland bij vlagen weer heel chaotisch. Acosta bleef echter uit de problemen en pakte in de voorlaatste ronde definitief de koppositie.

Hij hield die positie vast aangezien Kaito Toba op de tweede plaats niet meer tot een aanval kwam. Daarachter was het bal met Dennis Foggia en Jeremy Alcoba. Die laatste heeft al een reputatie opgebouwd als het gaat om twijfelachtige acties op het circuit, ook zondag was dat weer zichtbaar. Alcoba ging even buiten de baan in een van de laatste ronden en zette daarna een gewaagde inhaalactie in op Sergio Garcia. De nummer twee uit de WK-stand zakte daardoor naar de achterhoede van de kopgroep. Alcoba kwam na Toba als derde aan de finish, maar moest vanwege het overschrijden van de track limits in de slotfase een plek teruggeven. Dat deed hij niet en daarom werd Alcoba verwezen naar de vierde plek. Foggia profiteerde en werd daardoor derde.

Andrea Migno kwam als vijfde aan de finish voor Niccolo Antonelli en Sergio Garcia. Tatsuki Suzuki haalde de finish weer eens, hij werd achtste voor Leopard Honda-rijder Xavier Artigas. Izan Guevara maakte de top-tien compleet voor John McPhee en Elia Bartolini. Romano Fenati was betrokken bij verschillende incidenten, maar kwam als dertiende aan de finish voor Darryn Binder. De Zuid-Afrikaan kreeg na de kwalificatie een forse straf met een ride through-penalty. Hij kwam alsnog als veertiende aan de finish.

Jaume Masia was wat betreft het wereldkampioenschap de grote verliezer. Hij was eerst al betrokken bij een crash van Yuki Kunii. Masia kreeg daar een long lap-penalty voor. Niet veel later ging de Spanjaard onderuit in de eerste bocht. Zijn teamgenoot Acosta is daardoor uit het zicht verdwenen in de WK-stand. Acosta heeft in het klassement nu 55 punten voorsprong op Garcia, Masia staat op 73 punten achterstand van de 17-jarige sensatie.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Duitsland