Fenati geeft zekere Moto3-zege in Misano weg, Foggia profiteert

De Moto3 Grand Prix van San Marino leek zondag al in een vroeg stadium beslist. Polesitter Romano Fenati nam de leiding bij het uitkomen van de eerste bochten en leek vertrokken. Op racesnelheid was de Italiaan weer behoorlijk indrukwekkend. Niccolo Antonelli was de enige coureur die kon volgen, maar ook hij maakte een remfout. Antonelli verloor daardoor veel tijd en het gat naar Fenati groeide aanzienlijk. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Fenati, maar met negen ronden te gaan ging hij in de fout. Een voorsprong van drie seconden verdween als sneeuw voor de zon toen de coureur bij het opkomen van het rechte stuk viel.

Het achtervolgende groepje mocht daardoor vechten voor de overwinning, maar Dennis Foggia slaagde erin om weg te rijden. De Leopard-rijder, die zaterdag een nieuw contract tekende bij zijn huidige team, had bij het ingaan van de laatste ronde een marge van zeven tienden. Hij kon de achtervolgers achter zich houden en pakte zijn tweede overwinning op rij. Antonelli reed nog terug naar de tweede plaats terwijl Andrea Migno een volledig Italiaans podium compleet maakte. Voor de VR46-rijder was het zijn eerste podium sinds de Portugese GP in april.

In de strijd om de wereldtitel deed Foggia goede zaken door op te stomen naar de tweede plaats. Dat had ook te maken met het feit dat Sergio Garcia niet de snelheid had om voor het podium te gaan. De jonge Spanjaard werd vierde voor Jaume Masia en Darryn Binder. WK-leider Pedro Acosta had in Misano niet de snelheid om mee te doen in de eerste groep. Hij eindigde op ruime afstand als zevende, maar beperkte de schade heel aardig. Hij heeft nog altijd een aardige voorsprong in het kampioenschap. Carlos Tatay werd achtste terwijl Stefano Nepa en Ayumu Sasaki de top-tien compleet maakten.

Over twee weken gaat het wereldkampioenschap Moto3 verder met de Grand Prix van de Verenigde Staten.

