Moto3-race in Aragon opnieuw prooi voor Masia

Een grote groep streed in de laatste ronden van de negentien ronden lange Moto3-race om de overwinning. Albert Arenas en Jaume Masia waren steeds aan het front te vinden, maar de WK-leider Arenas liet het in de slotfase afweten. Hij leek redelijk goed uit de voorlaatste bocht te komen, maar op het lange rechte stuk richting de laatste bocht ging Masia hem voorbij.

Voor Masia was het al zijn tweede overwinning van het seizoen, voor Honda was het de 800ste in de Grand Prix-geschiedenis. Ayumu Sasaki (Tech 3) en Kaito Toba (Ajo) volgden Masia, Arenas viel daardoor van het podium. Hij vocht nog terug, maar Sasaki had de tweede plaats in handen in de eindsprint naar de finish te pakken. Hij bezorgde Tech 3 voor het eerst een podium in de Mot3-klasse. Toba werd derde en stond eveneens voor het eerst dit seizoen op het podium.

Arenas eindigde op de vierde plaats, anderhalve tiende achter Masia. Celestino Vietti werd vijfde voor John McPhee. Beide heren zijn nog volop verwikkeld in de strijd om het kampioenschap. Deniz Öncu werd zevende voor Darryn Binder en Ai Ogura. De Japanner staat nog altijd op de tweede plaats in het klassement, maar kijkt nu aan tegen een achterstand van 19 punten. Tony Arbolino keerde na zijn verplicht zelfisolatie terug. Hij werd in de kwalificatie nog tweede, maar kon dat in de race niet omzetten in een podium. Hij maakte de top-tien compleet.

Met nog drie races te gaan staat Albert Arenas dus aan de leiding in het wereldkampioenschap. De volgende afspraak is op 6 november op het Ricardo Tormo Circuit in Valencia.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Teruel - Race