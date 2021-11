Acosta wereldkampioen Moto3 na controversiële crash Foggia en Binder

De titelstrijd tussen Dennis Foggia en Pedro Acosta kon beslist worden in de 21 ronden durende race. Acosta moest vijf punten goed maken op zijn Leopard Honda-rivaal Foggia, maar moest na een matige kwalificatie vanaf de veertiende startplek vertrekken. Foggia kwam daarentegen vroeg in de race al aan het front. De Italiaan deed vroeg in de race een vergeefse poging om weg te rijden, maar Acosta reed op zijn beurt in rap tempo naar voren. Hij vond in de vijfde ronde al de aansluiting bij het kopgroepje waarin Foggia het sleurwerk voor zijn rekening nam.

Halverwege de wedstrijd hadden de twee elkaar gevonden en was het duel om de overwinning en het kampioenschap in volle gang. Meermaals probeerde Acosta aan de leiding te komen, maar Foggia wist telkens terug te komen. Ook in de voorlaatste ronde ging de Leopard-man nog binnendoor bij Acosta waardoor de Spanjaard genoodzaakt was een ultieme poging te doen. Dat lukte bij het ingaan van de laatste ronde waardoor Acosta opnieuw aan de leiding kwam. Foggia lag bij het ingaan van de tweede en derde bocht op de tweede plaats en keek naar een mogelijkheid om de counter te plaatsen. Dat lukte niet omdat hij van achteren werd aangereden door een roekeloze Darryn Binder, die van meters achterstand een aanslag pleegde op Foggia en daarbij ook Sergio Garcia ten val bracht. Binder werd na de race gediskwalificeerd.

Acosta lag aan de leiding en die positie kwam in de slotronde niet meer in gevaar. Hij pakte zodoende zijn eerste wereldtitel en is de eerste rookie sinds Loris Capirossi die in zijn eerste jaar wereldkampioen wordt in de klasse voor lichtgewichten. Andrea Migno eindigde op de tweede plaats terwijl Niccolo Antonelli op de valreep als derde aan de meet kwam. Jeremy Alcoba werd als vierde geklasseerd voor Izan Guevara.

Dennis Foggia kreeg een DNF achter zijn naam na de valpartij, maar hem kan de tweede plaats in het kampioenschap niet meer ontgaan. Binder ging na afloop van de race met teammanager Johan Stigefelt richting de pitbox van Leopard, maar kreeg geen kans zijn excuses aan te bieden. Hij werd weggestuurd.

