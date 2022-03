Migno profiteert van drama bij Sasaki en wint de GP van Qatar

Na de kwalificatie voor de openingswedstrijd van het seizoen werden diverse straffen uitgedeeld. Izan Guevara, in de kwalificatie nog de rapste man, moest achterstaan sluiten en dat gold ook voor titelkandidaat Dennis Foggia. Ayumu Sasaki mocht daarom van pole-position beginnen aan de wedstrijd over achttien ronden en deed dat voortvarend. De Japanse coureur, sinds dit seizoen in dienst bij Max Biaggi, nam zowaar een voorsprong en handhaafde zich sterk vooraan het veld. De achtervolgers hadden simpelweg geen antwoord op het tempo van Sasaki, die in de eerste tien ronden een voorsprong van drie seconden opbouwde.

Daarmee leek de wedstrijd wel beslist, maar Moto3 zou Moto3 niet zijn als het tegendeel waarheid bleek. Sasaki ging in de twaalfde ronde bijna onderuit toen hij van zijn machine gelanceerd werd. De Japanner kwam daarbij hard op het zadel terecht en de kuip van de Husqvarna Moto3-machine kwam los. Sasaki slaagde er niet meer in dezelfde snelheid te ontwikkelen en zijn marge verdween binnen anderhalve ronde. Hij werd opgeslokt door de achtervolgers en gaf niet veel later op.

En zodoende werd het toch de klassieke slipstreamwedstrijd op het circuit van Losail. Moto3-veteraan Andrea Migno nam de leiding in de wedstrijd over met Sergio Garcia, Deniz Öncü en Kaito Toba op het vinkentouw. Migno had de snelheid op het rechte stuk en consolideerde op het rechte stuk. Hij kon zijn voorsprong zelfs een beetje uitbouwen omdat er achter hem gevochten werd door Toba, Öncü en Garcia. Even leek Toba daarvan het slachtoffer te worden, maar hij kon de derde plaats op het laatste moment weer overnemen. Migno voelde de hete adem van Garcia, die het in de laatste bocht nog eens probeerde. Op het rechte stuk had de Italiaan echter het voordeel, hij sleepte zijn tweede Grand Prix-overwinning binnen.

Garcia en Toba maakten het podium compleet terwijl Öncü op de vierde plaats met lege handen stond. John McPhee opende het seizoen namens de formatie van Max Biaggi met de vijfde plaats voor Moto3-debutant Diogo Moreira. Na zijn dubbele long lap-penalty sleepte Dennis Foggia de zevende plaats uit het vuur. Ook Izan Guevara kon de schade aardig beperken, hij werkt achtste. Ryusei Yamanaka en Xavi Artigas maakten de top-tien compleet.

Over twee weken staat de tweede ronde van het Moto3-kampioenschap op het programma. Dan komen de coureurs uit de klasse voor lichtgewichten op onbekend terrein. Geen van hen heeft ooit een meter gereden op het fonkelnieuwe Mandalika Circuit in Indonesië.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Qatar