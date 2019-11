Moto3 Phillip Island: Canet aan kop op vrijdag

De vrijdag op Phillip Island was er eentje met twee gezichten voor de Moto3-coureurs. Nadat het flink nat was op vrijdagochtend, scheen de zon in de middag en konden coureurs zowaar met slicks in actie komen. Logischerwijs lag de snelheid in de tweede sessie daarom een stuk hoger.

Canet noteerde de snelste tijd en was de enige met een 1.36’er. Hij was bijna drie tienden sneller dan Lorenzo Dalla Porta, de WK-leider. Albert Arenas eindigde op de derde plaats met een 1.37.269. Niccolò Antonelli en Tatsuki Suzuki eindigden als vierde en vijfde.

Andrea Migno werd zesde voor John McPhee en Romano Fenati. Dennis Foggia en Gabriel Rodrigo maakten de top-tien compleet.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Australië - Vrije training 1

Uitslag Moto3 Grand Prix van Australië - Vrije training 2