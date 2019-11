Moto3 Phillip Island: Winnende Dalla Porta pakt wereldtitel

De 23 ronden lange wedstrijd op het iconische Phillip Island draaide uit op een klassiek slipstreamduel met meer dan vijftien kanshebbers op de zege in de laatste ronde. Het was echter WK-leider Dalla Porta die vanaf het begin van de race vooraan te vinden was, de coureur wist voorafgaand aan de race dat hij slechts vier punten meer hoefde te scoren dan Aron Canet.

Marcos Ramirez begon de race vanaf pole-position en nam de leiding in de eerste ronde, maar hij kreeg al snel bezoek van zijn 22-jarige teamgenoot Dalla Porta. Ook Aron Canet mengde zich in de strijd aan de kop van de wedstrijd, maar in de derde ronde ging het mis voor de Spanjaard. De Max Biaggi-protegé nam extreem veel snelheid mee de Doohan-bocht in en kon zijn machine niet onder controle houden. De schade was dusdanig dat Canet meteen wist dat hij zijn weg niet meer kon vervolgen. Voor hem was het zijn vierde DNF in vijf races en was zijn hoop op de wereldtitel verdwenen.

Dalla Porta wist vanaf dat moment namelijk dat hij slechts vier punten hoefde te pakken om de titelstrijd in zijn voordeel te beslissen, maar hij liet er geen twijfel over bestaan. De gehele race bracht hij door in de top-vijf en in de laatste ronde wist Dalla Porta de leiding over te nemen. Hij bleef net uit de greep van de achtervolgers in de laatste ronde en kwam met een marge van 77 duizendsten aan de finish. Daarmee bouwde Dalla Porta zijn voorsprong in het kampioenschap uit naar 72 punten, ruim genoeg om de titel veilig te stellen met nog twee races te gaan. Dalla Porta is de eerste Italiaanse kampioen in de klasse voor lichtgewichten sinds Andrea Dovizioso in 2004.

Teamgenoot Ramirez zat op de vierde plaats bij het opkomen van het rechte stuk, maar kwam nog naar voren in de laatste meters. Hij werd zodoende tweede. Albert Arenas eindigde voor de tweede race op rij op het podium. Tatsuki Suzuki reed een sterke race nadat hij in de openingsfase terugviel toen hij op het gras terechtkwam. De Japanner werd vierde voor John McPhee.

Darryn Binder reed een goede race en bleef deze keer ook overeind, hij eindigde op de zesde plaats voor Ayumu Sasaki en Tom Booth-Amos. Tony Arbolino werd negende voor Stefano Nepa. Dennis Foggia eindigde als elfde, Romano Fenati kwam tot de twaalfde stek. Filip Salac kwam in de zestiende ronde ten val door toedoen van Alonso Lopez, die de coureur als stootblok gebruikte in de vierde bocht. Lopez werd bestraft en moest de long lap penalty nemen. Toen hij dat een ronde later deed bleef hij niet tussen de lijntjes en dus kreeg Lopez opnieuw de melding dat hij door de long lap penalty moest. Lopez eindigde uiteindelijk in niemandsland, maar pakte nog wel punten met de dertiende plaats. Ai Ogura en Jakub Kornfeil pakten de laatste punten op de veertiende en vijftiende plaats.

Andere uitvallers gedurende de race waren Kaito Toba en Andrea Migno, zij waren met elkaar betrokken in een incident in de slotfase. Ook Gabriel Rodrigo kwam ten val en haalde de finish niet, hetzelfde overkwam Sergio Garcia.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Australië - Race