Moto3 Phillip Island: Ramirez grijpt pole in chaotische kwalificatie

Kwalificatie 1

In toch al lastige omstandigheden ging de eerste kwalificatiesessie voor de Moto3-rijders onderweg, maar lang duurde het niet voordat de wedstrijdleiding genoodzaakt was de sessie stil te leggen. Aanleiding was een flink oliespoor dat achtergelaten werd door wildcardrijder Yanni Shaw op een aanzienlijk deel van het circuit. Een groot aantal coureurs gleed onderuit in de langzame vierde bocht van het circuit waardoor de racedirectie besloot de sessie stil te leggen.

Na een onderbreking van ruim een half uur kon de sessie hervat worden met nog meer dan elf minuten op de klok. De regen had het circuit inmiddels weer bereikt en dus kwamen coureurs op regenbanden naar buiten. Het was een kwestie van meters maken voor de coureurs en Can Oncu deed dat het beste. Het KTM-talent noteerde een 1.44.878 in de slotfase. Tony Arbolino werd tweede voor Jaume Masia. Ook Tom Booth-Amos maakte indruk gedurende de sessie. Hij stond lange tijd aan kop, maar door slechte timing kwam zijn plek in Q2 nog bijna in gevaar. Uiteindelijk haalde de Brit het op het nippertje.

Crashes voor Alonso Lopez en Darryn Binder zorgden ervoor dat zij geen rondetijd konden rijden.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Australië - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Dreigende wolken boven Phillip Island brachten weer wat regen mee, maar Moto3-coureurs gingen in Q2 toch gewoon op slicks naar buiten. Dat bleek – tegen het einde van de sessie, de juiste keuze. Uiteindelijk waren de laatste ronden het snelste op het circuit, Marcos Ramirez had de timing te pakken en ging het beste met de omstandigheden om. De Spanjaard noteerde een 1.38.976 en dat bleek de snelste tijd te zijn.

Aron Canet kwam nog tot de tweede tijd, ondanks dat het daar in eerste instantie niet op leek. Albert Arenas kwam tot de derde plaats voor Moto3-routinier John McPhee. Kaito Toba werd vijfde voor WK-leider Lorenzo Dalla Porta. Hij start zondag als zesde in de Grand Prix. Andrea Migno, Romano Fenati, Celestino Vietti en Dennis Foggia maakten de top-tien compleet.

Stefano Nepa eindigde als voorlaatste, maar hij had toch al een gridstraf gekregen voor de race van zondag. Crashes waren er voor Can Oncu, Niccolo Antonelli en Jaume Masia.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Australië - Kwalificatie 2