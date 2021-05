Garcia scoort sensationele overwinning in GP van Frankrijk

Het was tijdens de opwarmsessies gestopt met regenen en er was aan het begin van de Moto3-race zelfs een droge lijn te bespeuren op het 4,1 kilometer lange asfaltlint door Le Mans. Van pole-position viel Andrea Migno terug en was het Jaume Masia die de kopstart pakte. Niccolo Antonelli was zijn belangrijkste tegenstrever in die eerste ronde en de Italiaan nam de leiding niet veel later over van Masia. De ervaren Antonelli liet zich echter verleiden tot een fout. Bij het uitkomen van bocht 14 zwaaide de achterkant van de machine weg en eindigde hij in de grindbak. In dezelfde ronde gingen ook Tatsuki Suzuki en Jeremy Alcoba onderuit.

Sergio Garcia kwam daardoor aan de leiding te rijden met Filip Salac in zijn spoor. Het tweetal wist weg te rijden, maar van achteren kwam ook Pedro Acosta aansluiten. Acosta zou Le Mans hoe dan ook verlaten als leider in de WK-stand. Hij begon met 51 punten voorsprong aan de Franse GP, maar ook hij bleek niet onfeilbaar te zijn in de verraderlijke omstandigheden op het Bugatti Circuit. Acosta ging in de derde ronde in de fout bij het insturen van bocht 3. Hij probeerde de KTM-machine overeind te houden, maar ging wel degelijk tegen de vlakte. Hij kwam als vijftiende terug op de baan en kon aan de achtervolging beginnen.

Acosta kwam tot de achtste plaats en dat leek lange tijd het maximale, met nog enkele ronden te gaan was zijn achterstand op een groepje ervoor meer dan vijf seconden. Vooraan was de strijd tussen Garcia en Salac interessant, maar op een klein schoonheidsfoutje na liet Garcia zich niet van de wijs brengen. Even kwam Salac langszij nadat de Spanjaard te diep ging in bocht 8, maar al snel liet de GasGas-rijder zien over meer snelheid te beschikken. Op zijn beurt geloofde Salac het wel, de Tsjechische rijder was op weg naar het eerste podium van zijn Moto3-carrière. Hij had een aardige voorsprong op Riccardo Rossi, die derde lag.

John McPhee kwam in de slotfase nog behoorlijk dichtbij, maar Rossi bleef uit de greep van de Schotse coureur. Vooraan maakte Garcia geen fout, hij pakte zijn tweede overwinning. Filip Salac scoorde zijn eerste podium in de Moto3-klasse, terwijl Rossi zijn eerste top-tien finish scoorde en op het podium eindigde. McPhee nam genoegen met P4 en scoorde zijn eerste punten van het seizoen. Ayumu Sasaki werd vijfde voor Adrian Fernandez, die als laatste op de startopstelling stond.

Achter Xavier Artigas eindigde Acosta als achtste. Dat was een goede prestatie, zeker met het oog op het kampioenschap. De jongeling uit Murcia ging van 51 naar 54 punten voorsprong in de titelstrijd. Garcia is nu de tweede in het kampioenschap. Deniz Öncu en Romano Fenati maakten de top-tien compleet, polesitter Migno moest genoegen nemen met de elfde stek.

Over twee weken staat de zesde ronde van het wereldkampioenschap op het programma. Het legendarische circuit van Mugello is dan plaats van handeling.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Frankrijk