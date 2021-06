Garcia wint chaotische Moto3-race in Barcelona

Het vertrouwde scenario voltrok zich weer in de Moto3-race op het circuit van Barcelona. Polesitter Gabriel Rodrigo ging aan de leiding na de openingsfase van de wedstrijd, maar hij kon niet wegrijden van de achtervolgers. Er ontstond een grote kopgroep met zo'n achttien coureurs, daarbij ook WK-leider Pedro Acosta. Verschillende coureurs gingen aan de leiding voordat John McPhee aan kop kwam.

Hij trok het veld even op een lint, maar ook hij kon niet wegrijden. Toen hij vervolgens in de tiende ronde iets te vroeg op het gas ging bij het uitkomen van de tweede bocht, was zijn race voorbij. De Schotse coureur werd van zijn motor gelanceerd. Hij bleef ongedeerd, erger was het dat de motor terug de baan op gleed. Daardoor gingen ook Tatsuki Suzuki en Andrea Migno onderuit, maar ook zij bleven gelukkig ongedeerd. Alle andere coureurs konden de Petronas-fiets op wonderbaarlijke wijze wel ontwijken.

Zo bestond de kopgroep uit zo'n veertien coureurs en met nog drie ronden te gaan deed Rodrigo nog een poging om weg te rijden. Weer lukte het niet, op het rechte stuk werd hij opgepikt door teamgenoot Jeremy Alcoba. Daardoor gingen alle rijders samen de laatste ronde in met het belachelijke scenario dat niemand aan kop wilde rijden bij het opkomen van het rechte stuk. Niet veel later ging het in de achtste bocht mis voor een aantal rijders. Onder andere Ayumu Sasaki, Xavier Artigas en Dennis Foggia waren betrokken bij een crash. Sasaki werd overgebracht naar het medisch centrum op het circuit.

Daardoor werd de rode vlag gezwaaid, maar aan de finish werd wel de uitslag opgemaakt zoals ze aan de meet kwamen. Sergio Garcia pakte de overwinning voor Jeremy Alcoba en Jaume Masia. Die laatste had echter de track limits overschreven in de laatste ronde, Masia moest zijn derde plaats daarom inleveren. Deniz Öncü mocht daardoor voor het eerst in zijn Moto3-loopbaan naar het podium.

De Moto3-rijders hebben nu een weekend rust voordat ze over 14 dagen weer aan de bak mogen tijdens de Grand Prix van Duitsland op de Sachsenring.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Catalonië