Arenas Moto3-kampioen na thriller, Fernandez domineert finale

Vooraan was de wedstrijd snel beslist. Raul Fernandez maakte vanaf pole de beste start en legde de druk al snel bij de achtervolgers. In de derde ronde wist hij een gaatje te forceren en binnen vijf ronden wist hij zijn voorsprong te vergroten tot maar liefst vijf seconden. Halverwege de wedstrijd was de marge vervolgens negen seconden. De protegé van Aki Ajo, die volgend seizoen in de Moto2-klasse voor het Finse team gaat rijden, pakte zodoende op overtuigende wijze zijn tweede overwinning van het seizoen.

De strijd daarachter was interessant tussen de titelkandidaten Albert Arenas, Ai Ogura en Tony Arbolino. Die laatste maakte een potje van zijn kwalificatie op zaterdag en moest vanuit de achterhoede aan de race beginnen. Ogura en Arbolino stonden er vooraan goed bij, maar de spanning was duidelijk zichtbaar. De Japanner pushte in de beginfase, maar slaagde er niet in om Arenas te kraken. Arbolino zat inmiddels op de bagagedrager bij de beide Leopard Honda-rijders, die maar liefst twee keer door de long lap moesten na herhaaldelijke overtredingen eerder in het weekend. Zij vonden tien ronden voor het eind van de race weer aansluiting bij de grote groep met Arenas en Ogura. Dennis Foggia en Jaume Masia reden direct naar voren en bezetten de tweede en derde plaats. Masia crashte in het slot van de race, Foggia bleef vooruit en sleepte de tweede plaats in de wacht. In de strijd om de derde plaats ging Jeremy Alcoba er met de prijs vandoor, hij scoorde zijn eerste Moto3-podium.

Arbolino wist in de laatste rondjes weg te rijden van het groepje met Arenas en Ogura. Daardoor kwam de druk in de slotfase bij Arenas te liggen. Hij werd van alle kanten aangevallen en nam alle risico om de wereldtitel veilig te stellen. Op de laatste plaats in het groepje had Arenas voldoende om de wereldtitel te pakken, maar hij leek zich dat niet te realiseren. Arenas kwam uiteindelijk als twaalfde aan de finish en dat was genoeg voor de wereldtitel met een marge van slechts 4 WK-punten. Arenas stapt volgend seizoen over naar de Moto2, hij komt dan weer voor Aspar in actie.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Portugal - Race