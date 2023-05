Het ging voor Collin Veijer mis in Q1. De 18-jarige piloot uit Staphorst had zich niet rechtstreeks weten te plaatsen voor Q2, maar was in het eerste deel van de kwalificatie goed op dreef. Een lelijke highsider in bocht 10 van het Bugatti-circuit gooide echter roet in het eten. De klap op de grond was pijnlijk, maar de MotoGP-organisatie heeft laten weten dat Veijer fit is verklaard en kan deelnemen aan de Grand Prix op zondag.

Veijer, die met 1.43.816 vijfde werd in Q1, kende een goed begin van de dag die gekenmerkt werd door wisselende weersomstandigheden. "Vanmorgen was het goed om in de regen te rijden en om zo een beter gevoel te krijgen nadat ik gisteren de laatste vijftien minuten miste", laat de Husqvarna-coureur weten. "Uiteindelijk voelde ik me vrij goed in deze regenachtige omstandigheden. We wisten goede progressie te boeken en ik was in staat om de grenzen op te zoeken."

Zaterdagmiddag in de kwalificatie deed Veijer er nog een schepje bovenop. "In de kwalificatie was ik zelfs alleen rijdend vrijwel meteen sneller dan gisteren, maar toen kwam ik terug in de garage en misschien was dat niet de slimste beslissing. Toen ik weer naar buiten ging, was ik opnieuw alleen. Dus ik wachtte een hele tijd, maar uiteindelijk moest ik alleen rijden. Ik deed mijn uiterste best om Q2 te halen en ik was goed op weg, maar toen kwam ik in bocht 10 met een flinke highsider ten val en dat was behoorlijk pijnlijk. Gelukkig was het gevoel ervoor vrij goed en verbeterde ik mijn eigen rondetijd met een seconde. Dus het zou een heel goede ronde zijn geweest, maar het mocht niet zo zijn. Ik weet waarom ik crashte.”

De Moto3-race in Frankrijk begint zondag om 11.00 uur.