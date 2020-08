Foggia pakt knappe eerste Moto3-zege in Brno

De lichtgewichten uit de Moto3-klasse kwamen zondagochtend in actie op het warme en hobbelige Brno voor een race van achttien ronden. Van pole vertrok Raul Fernandez, protegé van de Finse talentenspotter Aki Ajo. Hij had tijdens de trainingen het tempo om weg te rijden van het veld, maar hij moest dat nog maar bewijzen tijdens de race. De concurrentie stond het niet toe en zo ontstond er een groep van tien rijders aan de kop van de wedstrijd.

Leopard-rijder Dennis Foggia toonde zijn spierballen tijdens de race en reed het overgrote deel van de wedstrijd aan de leiding. Dat was indrukwekkend, maar nog indrukwekkender was de wijze waarop Foggia de druk van de achtervolgers in de slotfase kon weerstaan. Foggia wist in de laatste ronde een beetje weg te rijden van het achtervolgende groepje aangevoerd door Ai Ogura.

Ogura deed in de laatste ronde nog een poging om Foggia te verschalken, maar de Italiaan kon onmiddellijk terugslaan. Hij pakte de leiding weer en nam op het juiste moment een marge. WK-leider Albert Arenas, die met een gehavende voet aan de start stond na een zware crash in Jerez, verbeet de pijn en versloeg Ogura nog in de laatste sector. Hij eindigde daarmee op de tweede plaats voor Ogura. Niccolo Antonelli eindigde als vierde voor John McPhee en Fernandez. Jeremy Alcoba werd zevende voor Romano Fenati en Tony Arbolino. Stefano Nepa maakte de top-tien compleet.

Titelkandidaat Tatsuki Suzuki liep flink wat averij op in de race op Brno. Halverwege de wedstrijd was de Japanner, die de vorige race in Jerez op zijn naam schreef, iets te gretig en kwam hij in de tiende bocht van de tiende ronde ten val. De pupil van Paolo Simoncelli kreeg zodoende een nulscore achter zijn naam.

Andere crashes tijdens de Grand Prix van Tsjechië kwamen op naam van Maximilian Kofler, Riccardo Rossi, Alonso Lopez en Yuki Kunii. Zij haalden logischerwijs geen punten.

Volgende week gaat het Moto3-kampioenschap verder met de vijfde ronde, dan wordt er gereden op de Red Bull Ring.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Tsjechië - Race