Masia wint spectaculaire Moto3-race in Aragon

Aanvankelijke bestond de kopgroep in de Grand Prix van Aragon uit vijf mannen, maar halverwege de koers kwamen nog eens drie mannen aansluiten. Raul Fernandez had op dat moment het meeste kopwerk gedaan, de polesitter had zijn snelheid al het hele weekend tentoongesteld. Voor de protegé van talentenspotter Aki Ajo werd het tijd om die snelheid nu dan ook eens om te zetten in een podiumfinish, want dat had de Spanjaard nog niet gepresteerd in zijn Moto3-carrière. De samenstelling van de kopgroep was echter niet misselijk met WK-leider Albert Arenas, Barcelona-winnaar Darryn Binder, Misano-winnaar Romano Fenati en ook John McPhee, Jeremy Alcoba, Jaume Masia en Tatsuki Suzuki. Die laatste keerde in Aragon terug van een vervelende polsblessure.

Fernandez ging aan de leiding in de laatste rondjes, maar Leopard-rijder Masia liet op het lange rechte stuk richting de laatste bocht zien over de snelheid te beschikken om toe te slaan. Bij het ingaan van T1 keerde Fernandez terug aan de leiding, maar de wisselingen aan de kop van de wedstrijd volgden elkaar snel op. Masia begon op de ideale tweede positie aan het lange rechte stuk. Hij haalde Fernandez in, gevolgd door Binder die naar de tweede plaats opstoomde. Masia's overwinning kwam niet meer in gevaar, al ging de coureur eerder in de ronde wel even van de baan nadat hij bijna in contact kwam met Fernandez. De wedstrijdleiding besloot niet in te grijpen. Masia werd daarmee de honderdste coureur die namens Honda zegevierde in een Grand Prix.

Achter Masia eindigde Binder op de tweede plaats terwijl Fernandez zijn eerste podium haalde. Hij werd derde voor Fenati en McPhee. Jeremy Alcoba zat midden in het gedrang in de eindsprint, hij werd zesde voor WK-leider Arenas. De Spanjaard deed een goede zaak in het kampioenschap aangezien zijn voornaamste concurrenten Celestino Vietti en Ai Ogura buiten de top-tien vielen. Arenas heeft daardoor een voorsprong van dertien punten in het klassement.

De volgende manche van het wereldkampioenschap Moto3 vindt over een week plaats op hetzelfde MotorLand Aragon. Dan heet de wedstrijd de Grand Prix van Teruel.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Aragon - Race