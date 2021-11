Moto3-wereldkampioenschap 2022: Overzicht van rijders en teams

KTM en Honda zijn sinds jaar en dag de dominante constructeurs in de Moto3-klasse van het wereldkampioenschap, maar in 2022 staan er nog eens drie constructeurs aan de start. Husqvarna en GasGas zijn dochterondernemingen van KTM en komen ook met diezelfde machines in actie. CFMoto is de nieuwe constructeur in 2022. Dat Chinese bedrijf heeft de handen ineengeslagen met PruestelGP. De formatie zet twee machines in bij aanvang van het nieuwe seizoen.

Moto3-wereldkampioen Pedro Acosta heeft afscheid genomen van de lichtste klasse, hij maakt de overstap naar de Moto2-formatie van Aki Ajo. Opvallend is echter dat zijn rivaal Dennis Foggia wel blijft. De flamboyante Italiaan blijft ook bij de Leopard-formatie, de bijna onverslaanbare combinatie in de tweede helft van het seizoen. Hij krijgt met Tatsuki Suzuki een nieuwe teamgenoot. De Japanner maakt de overstap van SIC58, waar hij de afgelopen jaren teleurstelde.

Sergio Garcia was lange tijd de naaste belager van Acosta in de Moto3-titelstrijd, maar door enkele gemiste races kon hij niet het afmaken. De jonge Garcia blijft bij GasGas Aspar. Jaume Masia blijft nog een jaar bij KTM Ajo, hij krijgt de Junior WK Moto3-kampioen Daniel Holgado als nieuwe teamgenoot. De Red Bull Rookies-kampioen David Alonso komt nog niet over naar de Moto3-klasse, het geldt wel voor de tweede uit het klassement. De Spanjaard David Muñoz debuteert bij BOE SKX.

Het Visiontrack Racing Team is de nieuwe formatie die Britse coureurs naar de Grand Prix-paddock moet brengen. Met het stoppen van Cal Crutchlow en het ontbreken van echte opvolgers is Groot-Brittannië niet meer vertegenwoordigd op de MotoGP-grid. Om daar op termijn verandering in te brengen heeft oud-coureur Michael Laverty een eigen team opgericht. Daarmee wil hij coureurs opleiden. Scott Ogden en Joshua Whatley komen uit voor het nieuwe team van Laverty.

Bevestigde rijders en teams voor het Moto3-seizoen 2022:

Team Merk Rijders Red Bull KTM Tech 3 KTM Adrian Fernandez Deniz Öncü Leopard Racing Team Honda Dennis Foggia Tatsuki Suzuki Red Bull KTM Ajo KTM Daniel Holgado Jaume Masia MT Helmets - MSI KTM Diogo Moreira Ryusei Yamanaka Rivacold Snipers Team Honda Andrea Migno Alberto Surra BOE SKX KTM David Muñoz David Salvador CIP Green Power KTM Kaito Toba Joe Kelso GasGas Aspar Team GasGas Sergio Garcia Izan Guevara Honda Team Asia Honda Taiyo Furusato Mario Suryo Aji Visiontrack Racing Team Honda Scott Ogden Joshua Whatley Esponsorama Avintia KTM Elia Bartolini Matteo Bertelle CFMoto Racing PruestelGP CFMoto Xavier Artigas Carlos Tatay SIC58 Squadra Corse Honda Lorenzo Fellon Riccardo Rossi Sterilgarda Husqvarna Max Husqvarna Ayumu Sasaki John McPhee Team MTA KTM Ivan Ortola

Stefano Nepa