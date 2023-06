Collin Veijer kende een "dramatisch slechte" vrijdag. Hij kwam in de tweede vrije training niet verder dan de 27e en voorlaatste plaats. Hij was bijna drie seconden langzamer dan de beste tijd van Deniz Öncü. "Ik heb er geen woorden voor", zei hij naderhand tegen Ziggo Sport. Veijer spaarde zichzelf niet. De Husqvarna-rijder noemde het een van de moeilijkste dagen uit zijn Moto3-carrière. "Slechter kan bijna niet." De jonge piloot uit Staphorst deed het zaterdagochtend in de derde oefensessie iets beter met de 25e plaats.

Daarmee leek het een moeilijke kwalificatie te gaan worden voor Veijer, maar in de openingsfase van Q1 - waarin de eerste vier door mogen naar Q2 - zat hij er goed bij. Veijer ging naar de tweede plaats en stond met nog vier minuten te gaan nog steeds aan de goede kant van de streep: derde. Ook met twee minuten op de klok had de enige Nederlander in de Moto3 met P4 nog een Q2-ticket in handen.

Bij zijn laatste voluitronde wist Veijer geen sleepje te vinden. Anderen slaagden daar wel in en gingen hem in de rangschikking voorbij. Veijer belandde uiteindelijk op de negende plek, vlak achter oud-racewinnaar Romano Fenati. Joel Kelso, Taiyo Furusato, Stefano Nepa en Vicente Perez vormden de top-vier. Veijers beste tijd was zes tienden langzamer dan die van Kelso.

Met eerste plaatsen in alle training was Öncü de huizenhoge favoriet voor de pole. De Turk klokte 1.56.135, net wat rapper dan zijn beste tijd in de vrije trainingen. Hij noteerde even later, ondanks een momentje, 1.56.020. Daarmee was hij een fractie langzamer dan het polerecord.

Kelso eindigde als tweede, voor Ayumu Sasaki, Diogo Moreira en kampioenschapsleider Daniel Holgado. WK-tweede Ivan Ortola kwam niet verder dan de tiende plek. Jaume Masia, de nummer drie van het kampioenschap, werd elfde. Maar vanwege gevaarlijk rijgedrag in de derde vrije training werden meerdere rijders bestraft; zij moeten zondag achteraan starten en in de race een long lap penalty incasseren. Zo verliest Kelso zijn tweede plek en Moreira zijn vierde. Ook Ortola, Xavier Artigas (achtste) en Nepa (zevende) kregen een tik op de vingers. Hierdoor schuift Veijer meerdere plekken op in de startvolgorde, naar P16.

De Moto3 Grand Prix van Italië gaat zondag om 11.00 uur van start.

De volledige uitslag van Q2: