Leopard haalt uit naar Binder: “Een jaar werk is om zeep”

Dennis Foggia begon met een achterstand van 21 punten aan de voorlaatste race van het seizoen en reed lange tijd aan de leiding. In de laatste ronde ging zijn concurrent Pedro Acosta in bocht 3 aan hem voorbij. Foggia zat daardoor aan de buitenkant en kon niet insturen. Er net achter remde Darryn Binder veel te laat en torpedeerde Foggia van zijn machine. De Leopard-coureur kwam ten val en nam Sergio Garcia mee. Daarmee werd de titelstrijd in het voordeel van Acosta beslist, die de laatste ronde aan de leiding reed en zodoende de jongste wereldkampioen werd sinds 1990.

Binder kwam als vierde aan de meet, maar werd later gediskwalificeerd. Hij wilde na de race richting de Leopard Honda-garage om zijn excuses aan te bieden, maar daar werd hij niet heel hartelijk ontvangen. Op social media liet het team weten: “We wilden Darryn Binder niet in de pitbox omdat duidelijk was dat hij Dennis Foggia’s kansen in het kampioenschap teniet heeft gedaan, hij moet begrijpen dat het niet het juiste moment was om langs te komen. Darryn Binder heeft al onze inspanningen van dit jaar om zeep geholpen. Dit was geen race-incident, we bedanken iedereen voor het begrip. Het belangrijkste is dat Dennis Foggia ongedeerd is gebleven bij de crash.”

"Verrast dat hij MotoGP mag rijden"

Na een moeilijke start van het seizoen kwam Foggia in de tweede helft van het jaar echt op stoom met vier overwinningen. In een reactie op het incident liet Foggia in gesprek met Sky Italia weten: “Wat betreft het seizoen ben ik wel blij”, aldus Foggia, die zijn ongenoegen over Binder niet onder stoelen of banken schoof. “Niet aan het begin, maar in de tweede helft van het seizoen was ik de sterkste en meest constante coureur. Het is heel jammer, ik had in deze race de kans om weg te rijden, maar ik reed vooraan en Pedro zat meteen op m’n wiel. Dat was niet genoeg. Ik bleef liever in de groep zodat we meer een gevecht kregen. Binder raakte me al een keer en de tweede keer kon ik niet blijven zitten. Ik ben verrast dat hij volgend jaar in de MotoGP mag rijden. Het is niet de eerste keer dat hij zoiets gedaan heeft en het is een feit dat ik voor het kampioenschap vocht.”