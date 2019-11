Moto3 Sepang: Ramirez verslaat Suzuki voor tweede pole op rij

Kwalificatie 1

Albert Arenas was zaterdagmiddag de snelste tijdens het eerste deel van de kwalificatie. Die sessie werd afgewerkt op een droge baan, maar toch viel er wat regen op het Sepang International Circuit. Op het moment dat coureurs bezig waren aan Q1 had dat weinig invloed op de rondetijden. Arenas werkte de tweede run in zijn eentje af en noteerde de snelste tijd met een 2.12.390. Niccolò Antonelli eindigde op de tweede plaats voor Jaume Masia en Can Oncu, zij plaatsten zich voor Q2. Tony Arbolino, Raul Fernandez en Romano Fenati grepen naast een plek in het tweede deel van de kwalificatie.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Maleisië - Kwalificatie 1

Pos Rijder Motor Ronden Tijd Verschil 1 Albert Arenas KTM 6 02'12.390 2 Niccolò Antonelli Honda 5 02'12.528 00.138 3 Jaume Masia KTM 6 02'12.620 00.230 4 Can Öncü KTM 6 02'12.753 00.363 5 Tony Arbolino Honda 6 02'12.757 00.367

Kwalificatie 2

De weersomstandigheden werden niet veel beter in Q2, het werd zelfs een beetje donker. Het was voor de coureurs direct een teken om naar buiten te gaan en een snelle ronde te rijden, Tatsuki Suzuki deed dat aanvankelijk het beste met een 2.11.885. Hij bleef tot aan de laatste minuut staan, maar kwam tekort om nog een laatste ronde te doen. Marcos Ramirez kon dat wel en hij deed dat nog beter dan de Japanner.

Ramirez noteerde een 2.11.758 en kwam daarmee aan de leiding voor Suzuki en John McPhee. Geen van de concurrenten had daar nog een antwoord op, de eerte rij bleef zoals het was. Albert Arenas noteerde de vierde tijd voor Celestino Vietti en Darryn Binder. Wereldkampioen Lorenzo Dalla Porta werd zevende voor Ayumu Sasaki en Gabriel Rodrigo. Alonso Lopez maakte de top-tien compleet.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Maleisië - Kwalificatie 2