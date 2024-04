Rueda mist Moto3-race Austin, Veijer erft plek op eerste startrij

Tijdens de kwalificatie voor de Moto3-race op het Circuit of the Americas maakte José Antonio Rueda nog een goede indruk door de tweede startpositie veilig te stellen. Hij gaf slechts 0.017 seconde toe op polesitter David Alonso. Desondanks kan de KTM Ajo-rijder niet profiteren van die goede uitgangspositie. Zaterdagavond is Rueda opgenomen in het Dell Seton Medical Center in Austin, waar een blindedarmontsteking is geconstateerd. De 18-jarige rijder uit Sevilla is inmiddels succesvol geopereerd, maar hij moet de Amerikaanse Grand Prix hierdoor wel laten schieten. Het is nog niet bekend of hij er over twee weken in Jerez weer bij is.

"Na de kwalificatiesessies begon Rueda zich niet lekker te voelen en na eerste hulp in het medisch centrum op het circuit is hij overgebracht naar het Dell Seton Medical Center in Austin voor verdere onderzoeken", meldt KTM Ajo in een korte verklaring. "Na de bevestiging van de uitkomst heeft Rueda zaterdag een operatie ondergaan die succesvol is verlopen. Red Bull KTM Ajo wil dr. Angel Charte en de medische diensten bedanken voor hun snelle assistentie."

Door het wegvallen van Rueda schuiven bijna alle rijders een plekje op op de startgrid. Voor Collin Veijer betekent dit dat hij nu een plekje op de eerste startrij heeft. Hij kwalificeerde zich zaterdag op de vierde plek, maar schuift nu dus op naar de derde positie. Tevens staan er slechts 23 rijders aan de start van de Amerikaanse Moto3-race. Ook David Almansa en Tatchakorn Buasri laten de derde race van het seizoen schieten. Eerstgenoemde is nog niet voldoende hersteld van de blessure die hij in Qatar opliep, terwijl Buasri op COTA geblesseerd raakte bij een crash op vrijdag.