Moto3 Assen: Alcoba pakt pole, Acosta uitgeschakeld door crash

Alcoba was in zijn allerlaatste poging flink sneller dan de concurrentie. Met name in de laatste sector was de Spanjaard heer en meester, hij klokte 1.41.194. Geen van de andere rijders kon tippen aan die tijd. Romano Fenati had even daarvoor een snelle ronde gereden, maar hij bleef steken op de tweede plaats. Fenati had bovendien nog een straf staan na een incident in de tweede training. De Italiaan moet zondag tijdens de race twee keer door de long lap in Ossebroeken.

Dennis Foggia eindigde op de derde plaats voor Sergio Garcia en Kaito Toba. Gabriel Rodrigo crashte aan het begin van de kwalificatie bijna in de Ramshoek, maar wist dat te voorkomen. Hij claimde uiteindelijk nog een plek op de tweede startrij. Niccolo Antonelli werd zevende voor Darryn Binder en Xavi Artigas. Jaume Masia maakte de top-tien compleet.

Meerdere coureurs moesten de kwalificaticatie voor de TT van Assen aan zich voorbij laten gaan. Na crashes in de derde training gingen Riccardo Rossi en Stefano Nepa ter controle naar het ziekenhuis. Ook WK-leider Pedro Acosta kwam niet in actie door een rugblessure. Het is nog niet duidelijk of deze coureurs zondag wel starten tijdens de race, hij plaatste zich wel voor Q2 en start dus als achttiende.

Uitslag kwalificatie Moto3 TT van Assen