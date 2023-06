Masia wint de TT, Veijer knokt zich in kopgroep naar P7

Collin Veijer mocht zich bij de negende plek opstellen voor zijn eerste TT-optreden in de Moto3. De 18-jarige piloot uit Staphorst zei na de kwalificatie dat er meer in had gezeten, maar het plan om samen met teamgenoot Ayumu Sasaki naar de voorste twee rijen te komen slaagde zaterdag niet. Een tikkeltje teleurgesteld bleef Veijer vol vertrouwen geloven in zijn kansen voor de race. Hij voorspelde dat er een grote kopgroep zou ontstaan, waarbij het zijn doel was om aan te sluiten en zo punten te scoren.

De pole-position in Assen was voor David Munoz, de veertiende man in het kampioenschap. Ook vrij zicht vanaf de voorste rij was er voor Joel Kelso en Riccardo Rossi. Het was Sasaki gelukt om de vierde plek te bemachtigen. Deniz Öncü en Stefano Nepa stelden zich naast hem op. Voor WK-leider Daniel Holgado was de kwalificatie een rampzalige sessie. Hij moest bij de TT helemaal achteraan beginnen. Ook voor WK-derde Ivan Ortola waren de Drentse druiven zuur met P20. Hij kreeg na de kwalificatie ook een long lap penalty voor de race, vanwege het negeren van vlagsignalen in Q1. De nummer twee in het kampioenschap, Jaume Masia, had zijn zaken met een achtste startplaats beter voor elkaar.

Munoz behield bij de start van de zonnige race (28 graden Celsius) over twintig ronden de leiding, voor Kelso en Rossi. Veijer won in de openingsfase een plekje. Voor Holgado was het drama compleet. Hij ging in de eerste ronde onderuit bij Mandeveen. De Spanjaard wist zijn KTM wel weer uit het grind te halen om daarop zijn weg te vervolgen.

De woorden van Veijer bleken profetisch. In de eerste ronden ontstond er een kopgroep van tien coureurs, met de Staphorster aan de staart. De lengte van deze sneltrein verdubbelde in de openingsfase, maar halveerde weer halverwege de race. Behalve Veijer bestond de groep uit Munoz, Sasaki, Ortola, Öncü, Masia, Nepa, Kelso, Jose Antonio Rueda en de veteraan Romano Fenati.

Nepa was aan het begin van de tweede helft de locomotief. De rest van de groep vond dit wel prima en laadde zich rondenlang op voor de finale. Veijer moest ondertussen wel alles uit de kast halen om bij de groep te blijven; hij was lange tijd het laatste wagonnetje. Vijf ronden voor het einde begon iedereen onrustig te worden en kwamen er meer inhaalacties. Nepa werd verschalkt door meerdere concurrenten. Masia was met vier ronden voor de boeg de nieuwe koploper en Veijer steeg naar de zesde plaats.

Met het ingaan van de laatste ronde had Masia de leiding nog steeds in handen, met Veijer op de negende stek. Sasaki probeerde het bij Masia en was er langs bij de Ramshoek. Maar Masia was het sterkst bij het remmen voor de Geert Timmer-chicane en pakte zo de winst. Sasaki finishte als tweede, Öncü tikte als derde aan. Achter Ortola, Munoz en Rueda pakte Veijer de zevende plaats. Fenati en Kelso arriveerden als negende en tiende. WK-leider Holgado werd roemloos 25e en laatste.

WK-stand

Ondanks zijn zeperd in Assen blijft Holgado lijstaanvoerder in het WK. De Spanjaard staat op 125 punten. TT-winnaar Masia verstevigde zijn tweede plaats. Hij heeft nu 109 punten achter zijn naam staan. Sasaki (99) is gestegen naar de derde plaats. Veijer is de nummer vijftien dankzij 27 punten.

De volgende race is de Britse Grand Prix op Silverstone, op zondag 6 augustus.

Uitslag Moto3 TT van Assen