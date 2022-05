Masia wint beklijvende Moto3-race in Le Mans

Het hele weekend waren de weersomstandigheden fantastisch in centraal Frankrijk, maar kort voor de start maakten enkele collega’s in de paddock melding dat het lichtjes regende. Het was daarom niet de vraag óf de regen een rol zou spelen in de wedstrijd, maar hoe en wanneer. De kopstart in de race was voor Diogo Moreira, voor polesitter Dennis Foggia en Tatsuki Suzuki. De druppels werden echter zichtbaar op verschillende delen van het circuit en aan het eind van de eerste ronde vielen verschillende coureurs op het gladde asfalt. WK-leider Sergio Garcia was het belangrijkste slachtoffer. De regen zette door en de wedstrijdleiding deed er nog een ronde over voordat de race stilgelegd werd. Bij de GasGas-formatie van Garcia werd de motor gerepareerd, ook elders in de pitstraat werden de motoren van andere gecrashte coureurs opgelapt voor de herstart over veertien ronden. Alle rijders konden weer aan de start komen van de tweede race, die even voor 11.30 uur van start ging met de acteurs op de originele startposities.

En dus begon Dennis Foggia vanaf pole-position aan het tweede deel van de wedstrijd. Moreira maakte opnieuw de beste start, maar de Braziliaanse rookie holde achteruit toen de toprijders eenmaal hun tempo gevonden hadden. Er ontstond een groep van zo’n veertien rijders, waar Foggia aanvankelijk aan de leiding reed. Het duurde niet lang voordat Jaume Masia een gaatje zag om op te schuiven, de protegé van Aki Ajo was de nieuwe leider in de wedstrijd. Masia voerde het tempo op en probeerde een schifting te veroorzaken in de kopgroep, maar dat was een poging zonder resultaat. Met drie ronden te gaan verloor Masia de leiding in de wedstrijd aan Foggia, die er deze keer wel in slaagde om het groepje uit te dunnen. De belangrijkste afwezige in het groepje was Sergio Garcia, die teruggevallen was tot de zevende plek.

Bij het ingaan van de laatste ronde moest Foggia de leiding in de wedstrijd aan Masia laten terwijl ook Ayumu Sasaki aan de Italiaan voorbijging. In S Bleu, de laatste chicane op het Bugatti Circuit, ging Sasaki met een prachtige actie voorbij aan Masia. De Red Bull KTM-rijder had in Raccordement echter nog een kans om terug te slaan en deed dat met succes. Hij pakte zodoende de overwinning, zijn tweede van het seizoen. Sasaki’s tweede plek was zijn beste resultaat van het seizoen. Opvallend genoeg viel Dennis Foggia in de laatste ronde nog van het podium. Hij liet zich de kaas van het brood eten door Izan Guevara, die twee weken geleden nog won in Jerez. Foggia moest genoegen nemen met de vierde plek, net voor teamgenoot Tatsuki Suzuki.

Carlos Tatay werd zesde voor Sergio Garcia, die in het kampioenschap nu een voorsprong van zeventien punten heeft op Masia en Foggia. Ryusei Yamanaka werd achtste voor Oncu en Andrea Migno.

Het Moto3-kampioenschap gaat over twee weken verder met de Italiaanse Grand Prix op de legendarische omloop van Mugello.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Frankrijk