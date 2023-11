Masia pakt Moto3-wereldtitel met zege in Qatar, Veijer op P10

De Moto3 Grand Prix van Qatar was voor Jaume Masia de eerste kans om het kampioenschap in zijn voordeel te beslissen. De Leopard Honda-rijder moest daarvoor minimaal twaalf punten uitlopen op concurrent Ayumu Sasaki. Als Masia de race op zijn naam zou schrijven, mocht Sasaki niet hoger eindigen dan P4 om de titelstrijd te beslissen. Sasaki had echter een betere uitgangspositie met de vierde startpositie, terwijl Masia vanaf P10 aan de race moest beginnen. De eerste startrij bestond uit polesitter Daniel Holgado, Diogo Moreira en Deniz Öncü, terwijl Collin Veijer vanaf de vijfde positie mocht beginnen.

Vanaf de derde positie kende Öncü een uitstekende start om als leider door de eerste bocht te gaan, voor Holgado en Sasaki. Veijer beleefde intussen een povere eerste fase en viel terug naar de zevende stek, om later in de eerste ronde zelfs teruggedrukt te worden naar de elfde positie. Vooraan begonnen Moreira, Holgado en Sasaki aan te dringen bij Öncü, die voor het einde van de openingsronde een dubbele long lap-straf kreeg wegens een valse start. De Turk besloot om de eerste van twee long laps in de tweede ronde te nemen, waardoor hij terugviel tot buiten de punten. Sasaki kwam hierdoor aan de leiding te liggen, voor Moreira, Holgado, de goed gestarte Masia en David Alonso, Ivan Ortola en Joel Kelso. Veijer knokte zich intussen al terug naar de achtste positie.

Op het lange rechte stuk openden Moreira en Masia de aanval op Sasaki, die in de vierde bocht van de derde ronde al antwoordde en de leiding heroverde. Twee bochten later kwamen de twee titelkandidaten elkaar tegen. Met een stevige actie drukte Masia zijn Leopard Honda voorbij de Intact Husqvarna van Sasaki, waardoor beide rijders wijd gingen en een stuk terugvielen. Alonso pakte op dat moment de leiding, al kwam Holgado later in de ronde voorbij om zelf aan kop te belanden. KTM Tech3-teamgenoot Filippo Farioli werd in de vierde ronde echter de tweede uitvaller, doordat hij in de derde bocht crashte na contact met Jose Antonio Rueda - die daar een dubbele long lap-straf voor kreeg. In de openingsronde zag Joshua Whatley zijn race al ten einde komen door een crash, waarmee hij de eerste uitvaller was.

Grote kopgroep van vijftien rijders

Na vijf ronden reed Holgado nog altijd aan de leiding, maar op het lange rechte stuk kwam Ortola voorbij en kort daarna volgden Masia en Sasaki dat voorbeeld. Ook de vanaf P21 gestarte David Muñoz meldde zich op dat moment aan het front, dat op dit moment in de race nog altijd een groep van maar liefst vijftien rijders was. In de zevende ronde viel de eerste rijder uit deze groep weg: Moreira ging in bocht 15 onderuit en viel daardoor ver terug. Masia en Sasaki hadden toen in bocht 6 al hun tweede aanvaring gehad, waardoor beide rijders wat terugvielen in de kopgroep. Masia kreeg vervolgens van de wedstrijdleiding een waarschuwing voor zijn rijgedrag, waardoor de WK-leider het restant van de race op zijn tellen moest passen.

Bij aanvang van de tweede helft van de zestien ronden tellende race ging Holgado weer aan de leiding, voor Sasaki, Alonso en Masia, die later in de negende ronde P3 weer heroverde. Veijer schoof intussen op naar de zesde positie, terwijl zijn teamgenoot Sasaki richting bocht 12 langs Holgado ging om de leiding over te nemen. Ortola kreeg intussen een dubbele long lap-penalty voor zijn aandeel in de crash van Moreira en zou daardoor wegvallen uit de kopgroep, waar Holgado bij het ingaan van de tiende ronde de leiding heroverde en Masia mee zag komen naar P2. Ook Öncü had zich na zijn twee long laps teruggeknokt naar het leidende gezelschap, nadat hij even op de 25ste positie rondreed.

Masia controleert slotfase om wereldtitel te pakken

In de elfde ronde meldde Veijer zich ook echt in de voorste gelederen door Muñoz te passeren voor P5, om daarna even langs Alonso te gaan voor de vierde stek. In bocht 12 werd de Nederlander echter wat wijd geduwd, waardoor hij terugviel naar de achtste positie. Een ronde later viel Veijer zelfs terug naar de dertiende positie, waarmee hij de voorlaatste rijder in de kopgroep was. Vooraan moest Holgado bij aanvang van de dertiende ronde de leiding afstaan aan Masia, terwijl ook Sasaki en Riccardo Rossi voorbij de KTM Tech3-rijder gingen. Met nog drie ronden voor de boeg zette Sasaki ook de aanval in op Masia, maar de Spanjaard counterde en zag zijn concurrent daardoor teruggeduwd worden naar de zevende positie. De schermutselingen zorgden tevens voor een gaatje achter de eerste vijf, waar Masia wél en Sasaki géén onderdeel van was.

Masia, Rossi, Alonso, Öncü en Holgado mochten daardoor in de laatste twee ronden duelleren om de podiumplaatsen, terwijl Vicente Perez en Sasaki gezamenlijk probeerden om het gat richting de kopgroep te dichten. Daar slaagde het duo in, maar vechten om het podium zat er niet in, doordat Sasaki in de laatste ronde een flink moment meemaakte. Vooraan hield Masia zijn achtervolgers van het lijf om de overwinning in Qatar op te eisen, voor Alonso, Öncü en Rossi. Perez pakte de vijfde positie en Sasaki werd zesde, waardoor de wereldtitel definitief voor Masia is. Matteo Bertelle kwam als zevende over de finish, voor Kaito Toba, Holgado en Veijer op de tiende positie. Romano Fenati, Muñoz, Joel Kelso, Taiyo Furusato en Ortola stelden de laatste punten veilig in Losail.

Ondanks de beslissing in de titelstrijd staat er voor de Moto3 nog één raceweekend op het programma: volgende week wordt het seizoen afgesloten met de Grand Prix van Valencia.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Qatar