Masia dominant naar Moto3-pole in India, negende tijd voor Veijer

Na zijn snelste tijd in de tweede vrije training op vrijdag slaagde Collin Veijer er zaterdagochtend in om zich rechtstreeks te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van India. Dat deed de coureur van Intact GP door achter Diogo Moreira de tweede tijd te rijden in de derde en afsluitende vrije training, waardoor hij ook de tweede tijd op de gecombineerde ranglijst pakte. Enkele grote namen slaagden er echter niet in om een plekje bij de eerste veertien te veroveren. Zo moesten klassementsleider Daniel Holgado en Deniz Öncü, de nummer vier in de tussenstand, via Q1 proberen om een plek in Q2 te bemachtigen. Voor laatstgenoemde maakte zijn kwalificatieresultaat overigens weinig uit, want door het negeren van de zwarte vlag in VT3 was de Turk al veroordeeld tot de laatste startplek en een long lap-penalty in de race.

Het weerhield Öncü er niet van om tijdens Q1 gewoon op de baan te verschijnen en zijn ronden te rijden. De KTM Ajo-coureur bleef in de vijftien minuten durende sessie vrijwel de hele tijd op het circuit en wist zijn tijd telkens wat aan te scherpen. Aan het einde reed hij met 1.59.070 de snelste ronde van het weekend tot dusver en daarmee bleek hij met afstand de snelste in Q1. Achter Öncü sloot Holgado op ruim acht tienden van een seconde aan op de tweede positie, maar de Tech3 KTM-rijder moest zijn rondetijd inleveren wegens het overschrijden van de track limits. Hij viel daardoor terug naar de vijfde stek en plaatste zich niet voor Q2. Ryusei Yamanaka schoof zodoende door naar de tweede plek, terwijl ook Scott Ogden en Kaito Toba een plekje in Q2 veiligstelden.

Masia domineert in uitgestelde, natte Q2

Na afloop van Q1 begon het hard te regenen op het Buddh International Circuit. Daardoor besloot de wedstrijdleiding om de start van het tweede kwalificatiedeel uit te stellen. Pas 50 minuten later bleken de omstandigheden goed genoeg om alsnog aan de strijd om pole-position te beginnen, al was het asfalt nog behoorlijk nat te noemen. De achttien overgebleven Moto3-coureurs verschenen daarom met regenbanden op de baan en daarop voelde Masia zich als een vis in het water. De Leopard Honda-rijder opende de sessie door 2.14.515 te noteren, waarmee hij het complete veld na de eerste ronde op 1,4 seconde zette. Achter Taiyo Furusato en Moreira klokte Veijer op dat moment de vierde tijd, al gaf hij al 2,2 seconden toe op Masia.

Daarna duikelden de rondetijden in rap tempo omlaag, maar telkens als iemand de eerste positie even overnam, wist Masia te antwoorden. De Spanjaard ging met zijn voorlaatste serieuze poging al naar 2.10.033, een tijd die al goed genoeg zou blijken voor pole-position. Zelf deed hij er met zijn laatste poging nog een schepje bovenop door 2.09.336 te rijden, waarmee de strijd om de pole-position definitief beslecht was. Matteo Bertelle verraste door op ruim zeven tienden achterstand de tweede startpositie te veroveren, op de voet gevolgd door Ayumu Sasaki op P3. Ogden profiteerde van de regen door de vierde startpositie te pakken, vlak voor Toba en Moreira. Stefano Nepa en Furusato werden zevende en achtste en staan zondag zodoende op de derde startrij, waar zij gezelschap krijgen van Veijer. David Salvador voltooit de top-tien.

De Moto3 trapt zondag de race-actie af op het Buddh International Circuit. De race begint om 12.30 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 9.00 uur.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van India