Moto3-coureur Jason Dupasquier (19) overleden

PruestelGP-rijder Dupasquier viel zaterdagmiddag in de slotfase van de Moto3-kwalificatie. Bij het uitkomen van een van de snelle bochten gleed de achterkant van zijn machine weg en werd hij gelanceerd. De coureur werd daarna nog aangereden door een andere rijder. Hulpdiensten hebben een half uur gewerkt om de Zwitser te stabiliseren zodat hij overgebracht kon worden naar het ziekenhuis van Florence. Daar werd ernstig letsel aan hoofd, borst en buik geconstateerd.

Na afloop van de Moto3-race van zondagochtend maakte Dorna in een communiqué bekend dat de negentienjarige Zwitser overleden is. "Na een zwaar ongeval in de tweede kwalificatiesessie voor de Moto3 Grand Prix van Italië moeten we tot onze spijt melden dat Jason Dupasquier overleden is", leest de verklaring van Dorna Sports. "De coureur was betrokken bij een incident tussen bocht 9 en 10, de sessie is direct stilgelegd. Het medische team van de FIM is direct ter plaatse gekomen en heeft de coureur gestabiliseerd zodat hij naar het Careggi ziekenhuis in Florence gebracht kon worden. Ondanks de inspanningen van de medische staf op het circuit en in het ziekenhuis, is de Zwitserse rijder bezweken aan zijn verwondingen.”

In memoriam: Jason Dupasquier 2001 – 2021

Als zoon van voormalig motorcrosser en meervoudig Zwitsers MX-kampioen Philippe Dupasquier werd de jonge Dupasquier al vroeg besmet met het motorsportvirus. Hij begon zijn carrière ook op het onverharde. In de Supermoto-klasse werd hij meermaals Zwitsers kampioen. In 2016 maakte hij vervolgens de overstap naar de wegracerij. In het Noord-Europese Moto3-kampioenschap werd hij kampioen. Een jaar later maakte hij zijn debuut in het juniorwereldkampioenschap. Daar boekte hij progressie, maar door een vervelende beenblessure in 2018 moest hij een heel seizoen aan de kant blijven. In 2019 maakte hij daarom zijn Red Bull Rookies-debuut. Hij eindigde in dat kampioenschap op de achtste plaats.

De PruestelGP-rijder debuteerde vorig jaar in de Grand Prix-paddock. In zijn debuutseizoen scoorde hij geen punten en eindigde hij op de 28ste plaats. Dit jaar begon de coureur heel aardig aan het seizoen met punten in alle wedstrijden. Zijn beste klassering was de zevende plaats tijdens de Grand Prix van Spanje in Jerez. Hij stond na vijf races op de tiende plaats in het kampioenschap. Op zaterdag 29 mei 2021 kwam de coureur zwaar ten val tijdens een crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Hij bezweek zondag in het ziekenhuis van Florence aan zijn verwondingen.