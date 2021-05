Moto3-rijder Dupasquier in kritieke toestand na zware crash

Dupasquier, onderdeel van de Duitse PruestelGP-formatie, crashte zaterdagmiddag zwaar in de slotfase van de Moto3-kwalificatie. Bij het uitkomen van een van de snelle bochten gleed de achterkant weg en werd hij van zijn machine gelanceerd. De Zwitser was een van de laatste coureurs in een groepje en kwam met een zware klap op het asfalt terecht. De andere rijders die betrokken waren bij het incident, Ayumu Sasaki en Jeremy Alcoba, bleven ongedeerd.

Vrijwel direct werd besloten de sessie stil te leggen waarna de medische diensten met spoed ter plaatse kwamen. Zij ontfermden zich over de coureur. Het duurde ongeveer dertig minuten voordat hij per helikopter overgebracht kon worden naar het ziekenhuis van Florence.

In een korte verklaring liet de FIM weten: “De rijder Jason Dupasquier was betrokken bij een zeer ernstig indicent in de tweede kwalificatiesessie van Moto3. De medische teams van de FIM zijn ter plaatse gekomen en direct aan de slag gegaan. De coureur is gestabiliseerd en daarna per helikopter overgebracht naar het Careggi ziekenhuis in Florence. We wachten op een update van het ziekenhuis.”

De FIM heeft geen informatie verschaft over de toestand van de coureur, maar een woordvoerder van het Careggi ziekenhuis in Florence liet weten: "Hij heeft zware verwondingen en verkeert in kritieke toestand. De artsen hebben besloten om zijn toestand te evalueren en hem nog niet direct te opereren tot er een beter beeld is van de situatie."

Door het ongeval van Dupasquier moest de MotoGP-kwalificatie enige tijd uitgesteld worden. Flink wat rijders spraken hun medeleven uit voor de twintigjarige coureur.