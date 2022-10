Guevara Moto3-wereldkampioen na intense race op Phillip Island

Nadat het vrijwel het hele weekend droog was op Phillip Island, kwam de regen op zondagmorgen uit de hemel. Daardoor werden de warm-ups allemaal op een natte baan afgewerkt. Voor de start van de Moto3-race, die met zo’n vijf minuten vertraging begon, was het circuit grotendeels opgedroogd maar lagen er nog wat verraderlijke natte plekken her en der. Voor Izan Guevara was het zijn eerste kans om de titelstrijd in zijn voordeel te beslissen, hij moest zijn voorsprong tot vijftig punten uitbreiden op Dennis Foggia (49 punten achterstand) en de schade op Sergio Garcia (56 punten achterstand) beperken.

Garcia maakte de best mogelijke start, maar in de aftastende fase was Diogo Moreira iets brutaler en hij pakte aan het eind van de eerste ronde de leiding in de wedstrijd. Garcia lag op de tweede plek terwijl Guevara na een aanraking met Deniz Öncü de schade wist te beperken en zelfs een plekje won. De grootste titelkandidaat lag op de zesde plek en had de aansluiting bij het kopgroepje, bestaande uit zeven rijders. Guevara kreeg op zijn pitbord te horen dat Foggia de aansluiting bij de kopgroep niet te pakken had, maar de WK-leider stak zijn neus wel aan het venster bij Garcia.

Nadat het veld zich enigszins settelde na chaotische eerste ronden, kwam Garcia weer aan de leiding ten koste van Sasaki en deed de Spanjaard een poging om weg te rijden. Guevara probeerde te volgen, maar werd niet gespaard door zijn groepsgenoten. Hij slaagde er daardoor niet meteen in om te reageren op de uitval van Garcia. Van Foggia had Guevara overigens helemaal niets te vrezen, de Italiaan reed in een groepje dat vocht om de dertiende plek.

Het duurde tot het begin van de negende ronde voordat Guevara zich voor het eerst aan het front kon melden, de plek waar hij zich het meest comfortabel voelde. Guevara nam op Gardner Straight de leiding over van zijn teamgenoot en deed met nog vijftien ronden op te teller direct een poging om weg te rijden. Öncü sneed intussen Sasaki de pas af, de Turk nam daardoor de derde plek over maar het was vooral de oorzaak dat beide GasGas-rijders een gaatje hadden. De wedstrijdleiding deelde een waarschuwing uit aan Öncü, ook omdat hij zijn linkerhand na een aanraking met Sasaki even van het stuur haalde. Ondanks het uitwisselen van verf tussen beide mannen hielden ze wonderwel aansluiting met het leidende duo in de race.

De volgende ronden reden de vier leden van de kopgroep op enig moment aan de leiding, de beslissing in de race werd uitgesteld tot de laatste ronde. Öncü was de leider bij het ingaan van Doohan Corner, maar Guevara wist terug te slaan en nam de leiding in de tweede bocht. De GasGas-rijder overleefde de aanval van de Turk in Miller Corner en had een gaatje bij het ingaan van de laatste sector. Guevara’s voorsprong kwam in de laatste honderden meters niet meer in gevaar en hij zette de kroon op het werk met de winst én de wereldtitel op het circuit van Phillip Island. Met een voorsprong van 65 punten is hij in de laatste twee races van dit seizoen niet meer te achterhalen. Hij kreeg in de uitloopronde de gouden helm uitgereikt van oud-wereldkampioen Nico Terol (hij werd elf jaar geleden wereldkampioen in de 125cc-klasse met GasGas en wordt volgend seizoen de sportief manager bij GasGas) en nam de felicitaties van zijn collega’s in ontvangst.

Öncü eindigde op de tweede plek voor Garcia. Sasaki kreeg de meest ondankbare plek. De Japanner werd vierde voor Stefano Nepa en John McPhee. Diogo Moreira werd na een fotofinish geklasseerd op de zevende plek, terwijl Joel Kelso in eigen land op de achtste plek eindigde. Foggia speelde geen enkele rol in de titelstrijd en moest genoegen nemen met de negende plaats. Riccardo Rossi maakte de top-tien compleet.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Australië