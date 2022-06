Guevara scoort dominante Moto3-zege in Grand Prix van Duitsland

Polesitter Guevara bereikte als eerste de eerste bocht en legde het veld zijn wil op. De achtervolgers deden een moedige poging om de leider in de wedstrijd bij te benen, maar dat bleek al snel een kansloze missie. Op het kortste circuit van de kalender bouwde Guevara al snel een voorsprong van een seconde op en die bouwde hij in het vervolg van de race verder uit. De concurrentie had geen antwoord op het tempo van de GasGas-man, die na 27 ronden de finish bereikte met een ongekende voorsprong van ruim vijf seconden. Hij kwam daarmee weer een stuk dichter bij teamgenoot en WK-leider Sergio Garcia.

Garcia zat in het achtervolgende groepje en moest in de slotfase van de race afrekenen met Dennis Foggia, die een paar moeilijke races achter de rug had. Garcia deed in de Sachsenkurve een poging om de Italiaan te grazen te nemen, maar er was geen ruimte. Even later deed hij het wel in de laatste bocht, maar had Foggia genoeg snelheid om achterlangs te kruisen en alsnog de tweede plek te claimen. Garcia eindigde daardoor op de derde plek. De geplaagde Ayumu Sasaki, die voor de GP van Duitsland nog geopereerd werd aan zijn schouder, werd na een heroïsch optreden vierde voor landgenoot Tatsuki Suzuki.

Daniel Holgado werd zesde voor Deniz Oncu, die een valse start maakte en daardoor tweemaal door de long lap aan de buitenkant van de eerste bocht moest. Adrian Fernandez werd achtste voor David Muñoz en Ivan Ortola.

De Moto3-race in Duitsland werd ontsierd door een crash in de eerste ronde. Carlos Tatay was de aanstichter en nam Riccardo Rossi mee in zijn val, ook John McPhee moest rechtdoor de grindbak in om niet ten val te komen. In de vijfde ronde ging het vervolgens mis voor Matteo Bertelle en Scott Ogden. Zij gingen hard onderuit in bocht 7.

Rossi, Ogden en Bertelle zijn voor onderzoek naar het medisch centrum op het circuit gegaan.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Duitsland